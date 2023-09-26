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На Черкащині приліт у об’єкт інфраструктури − ОВА

Ірина БалачукВівторок, 26 вересня 2023, 09:12
На Черкащині приліт у об’єкт інфраструктури − ОВА
Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Росіяни атакували Черкаську область "Шахедами" і влучили в інфраструктурний об’єкт.

Джерело: голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram

Пряма мова Табурця: "Тривожний початок доби на Черкащині. Уночі ворог атакував нашу область "Шахедами". Силами ППО збито чотири повітряні цілі противника. Однак маємо влучання в інфраструктурний об’єкт".

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Деталі: Голова ОВА додав, що, за попередніми даними, минулося без постраждалих.

Наразі триває ліквідація наслідків ворожого удару.

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Теми: Черкаська областьвійнабезпілотники
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