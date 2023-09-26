На Черкащині приліт у об’єкт інфраструктури − ОВА
Вівторок, 26 вересня 2023, 09:12
Росіяни атакували Черкаську область "Шахедами" і влучили в інфраструктурний об’єкт.
Джерело: голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram
Пряма мова Табурця: "Тривожний початок доби на Черкащині. Уночі ворог атакував нашу область "Шахедами". Силами ППО збито чотири повітряні цілі противника. Однак маємо влучання в інфраструктурний об’єкт".
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Деталі: Голова ОВА додав, що, за попередніми даними, минулося без постраждалих.
Наразі триває ліквідація наслідків ворожого удару.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Вранці у вісьмох областях України оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування балістичних ракет. Російські загарбники поцілили по одному з підприємств у Кривому Розі, повідомив голова ОВА.
- Також окупанти уночі 26 вересня завдали ударів по припортовій інфраструктурі Одеської області, у результаті чого пошкоджена будівля пункту пропуску, склади, 3 десятки вантажівок, згоріли 6 фур та поранені два водії.
- У ніч на 26 вересня над Україною Сили ППО знищили 26 із 38-ми ударних дронів.