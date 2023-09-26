Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Черкащині приліт у об’єкт інфраструктури − ОВА

Ірина БалачукВівторок, 26 вересня 2023, 09:12
На Черкащині приліт у об’єкт інфраструктури − ОВА
Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Росіяни атакували Черкаську область "Шахедами" і влучили в інфраструктурний об’єкт.

Джерело: голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram

Пряма мова Табурця: "Тривожний початок доби на Черкащині. Уночі ворог атакував нашу область "Шахедами". Силами ППО збито чотири повітряні цілі противника. Однак маємо влучання в інфраструктурний об’єкт".

Реклама:

Деталі: Голова ОВА додав, що, за попередніми даними, минулося без постраждалих.

Наразі триває ліквідація наслідків ворожого удару.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

Теми: Черкаська областьвійнабезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоПовітряні сили повідомляли про загрозу БпЛА в частині країни

Путін заявив про уламки ручних гранат у тілах на літаку Пригожина

фотоУ Грозі завершили рятувальні роботи: кількість загиблих не змінилася

Путін про ядерний удар по Росії: у противника не залишиться шансів

фото, оновленоРосіяни вдарили по кафе-магазину на Харківщині: 51 загиблий

фотоЗеленський вперше зустрівся з Пашиняном

Усі новини...
Черкаська область
У Черкаській області чоловік "вибивав" із родин загиблих воїнів частку компенсацій
Росіяни поширюють фейки про нібито підготовку теракту Україною в Умані
На Черкащині працювала ППО
Останні новини
01:21
Внаслідок атаки безпілотників на військову академію в Сирії загинуло понад 100 людей
00:40
Через ракетний удар по Грозі загинув син і вдова військового, якого перепоховали
00:00
ФотоНад Бєлгородським районом Росії збили шість безпілотників – місцева влада
23:53
Наступний "Рамштайн" пройде 10 жовтня у Брюсселі
23:43
оновленоПовітряні сили повідомляли про загрозу БпЛА в частині країни
23:38
Білий дім засудив удар Росії по кафе на Харківщині
23:35
Чому підлітки вчиняють самогубство та як батькам впізнати суїцидальні наміри – пояснюють психологи
23:27
Британський прем'єр оголосив фінансову допомогу для України
23:17
фотоУ Норвегії знайшли 1400-річні золоті фігурки скандинавських богів на місці храму
22:45
Польща не розуміє, що означає призупинення скарги України в СОТ, вимагає її відкликати
Усі новини...
Реклама: