11 областей України зазнали руйнувань за добу, є загиблі та поранені – дані ОВА

За добу 25 вересня під вогнем російських загарбників були 11 регіонів України, є загиблі та поранені.

Джерело: дані обласних державних адміністрацій

Деталі: Ситуація в регіонах станом на 9.00

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Черкаську область уночі ворог атакував "Шахедами". Силами ППО збито чотири повітряні цілі противника. Є влучання в інфраструктурний об’єкт. Попередньо — без потерпілих. Наразі триває ліквідація наслідків.

Чернігівщина за добу зазнала 10 обстрілів (121 вибух).

Ворог із артилерії та мінометів бив по прикордонню Корюківського та Новгород-Сіверського районів. Також вороги застосував некеровані авіаційні ракети (4 вибухи на території Семенівської громади).

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Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина: вночі ворог здійснив мінометний обстріл Зноб-Новгородської громади. Зафіксовано 2 вибухи. Без наслідків.

Протягом дня понеділка росіяни здійснили 20 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 77 вибухів. У Середино-Будській громаді внаслідок обстрілу пошкоджено ЛЕП.

Дніпропетровщина: зранку пролунав вибух у Кривому Розі. "Приліт" стався по одному з підприємств міста. Інформація щодо наслідків уточнюється. Люди не постраждали.

Напередодні від ворожих атак потерпала Нікопольщина.

Пошкоджено 3 приватні будинки, 2 господарські споруди, 40 сонячних панелей. Понівечена будівля, що не експлуатувалася, та лінії електропередач.

Запорізька область: за минулу добу росіяни здійснили 124 удари по 23 містах та селах на лінії вогню.

Внаслідок артудару поранення отримав 64-річний житель Гуляйполя. Також ворожа артилерія забрала життя 70-річного жителя Плавнів.

Надійшло 28 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури.

Харківщина: у понеділок внаслідок обстрілів м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено будинок, господарчу споруду, сталася пожежа. Знищено автомобілі, пошкоджені приватні житлові будинки. Зазнали поранення та були госпіталізовані чоловік 73 років та жінка 60 років. Внаслідок обстрілу о 19:00 горіло міське сміттєзвалище.

Внаслідок артобстрілу с. Чернещина Ізюмського району пошкоджено лінію мережі електропередач.

В районі смт Андріївка Ізюмського району на полі під час збору врожаю на міні підірвався комбайн; попередньо, — комбайн наїхав на ТМ-62М, зазнав механічних пошкоджень, потерпілих немає.

Всього за добу по області: 2 поранених

Луганщина: ворог бив по Невському з авіації та артилерії. За добу зафіксовано сім вибухів.

Також авіаційні нальоти рашисти здійснили на Надію, Новоєгорівку та Білогорівку. Крім того, Білогорівка витримала артилерійські удари.

За добу противник здійснив 151 обстріл (539 снарядів).

Донеччина: по населених пунктах області росіяни здійснили 19 обстрілів.

За добу по області двоє людей загинуло.

Миколаївщина: вночі на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони збито шість ударних дронів типу "Shahed-136/131".

У Березнегуватській громаді внаслідок падіння уламків ворожого безпілотного літального апарату, збитого силами ППО, виникла пожежа на агропідприємстві. Попередньо без постраждалих. Детальна інформація уточнюється.

Ввечері місто Миколаїв зазнало ракетного удару. Влучання відбулось в обʼєкт інфраструктури на околицях міста. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Одещина: протягом двох годин російські терористи атакували ударними безпілотниками область. Більшість дронів збито.

На жаль, в Ізмаїльському районі відбулись влучання у припортову інфраструктуру.

Херсонщина: зранку ворог вдарив з авіації по Ольгівці. Також рашисти обстріляли Киселівку та Херсон. Є постраждалі. Інформація уточнюється.

За минулу добу по області противник здійснив 93 обстріли (491 снаряд), з них по м. Херсон — 9 обстрілів (28 снарядів).

Всього за добу по області: 6 людей загинули, ще 10 - дістали поранення.