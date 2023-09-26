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Росіяни вдарили ракетою по інфраструктурі Миколаєва

Ірина БалачукВівторок, 26 вересня 2023, 09:44
Росіяни вдарили ракетою по інфраструктурі Миколаєва
Фото ДСНС

Російська ракета влучила в інфраструктурний об’єкт у Миколаєві увечері 25 вересня, у результаті чого виникла пожежа, вночі 26 вересня уламки збитого безпілотника впали на території агропідприємства в області.

Джерело: ДСНС у Facebook та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram

Дослівно ДСНС: "Увечері 25 вересня ворог завдав ракетного удару по Миколаєву. На околиці міста поцілив в об'єкт інфраструктури, в результаті чого зайнялась суха трава та чагарники. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу на площі 5 га". 

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Фото ДСНС 

Деталі: Вночі 26 вересня російські загарбники продовжили атакувати Миколаївщину.

Внаслідок падіння уламків збитого безпілотника сталось займання на території агропідприємства на  території Березнегуватської територіальної громади Баштанського району. Рятувальники загасили пожежу на площі 700 кв.м. 

 
Фото ДСНС 

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих в результаті обстрілів немає.

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Теми: МиколаївМиколаївська областьракетний удар
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