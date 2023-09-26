Росіяни вдарили ракетою по інфраструктурі Миколаєва
Російська ракета влучила в інфраструктурний об’єкт у Миколаєві увечері 25 вересня, у результаті чого виникла пожежа, вночі 26 вересня уламки збитого безпілотника впали на території агропідприємства в області.
Джерело: ДСНС у Facebook та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram
Дослівно ДСНС: "Увечері 25 вересня ворог завдав ракетного удару по Миколаєву. На околиці міста поцілив в об'єкт інфраструктури, в результаті чого зайнялась суха трава та чагарники. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу на площі 5 га".
Деталі: Вночі 26 вересня російські загарбники продовжили атакувати Миколаївщину.
Внаслідок падіння уламків збитого безпілотника сталось займання на території агропідприємства на території Березнегуватської територіальної громади Баштанського району. Рятувальники загасили пожежу на площі 700 кв.м.
За попередньою інформацією, жертв та постраждалих в результаті обстрілів немає.
Передісторія:
- Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що росіяни ввечері 25 вересня несли по місту удар, перед цим в області оголосили повітряну тривогу.
- Вранці 26 вересня у вісьмох областях України оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування балістичних ракет. Російські загарбники поцілили по одному з підприємств у Кривому Розі, повідомив голова ОВА.
- Також окупанти уночі 26 вересня завдали ударів по припортовій інфраструктурі Одеської області, у результаті чого пошкоджена будівля пункту пропуску, склади, 3 десятки вантажівок, згоріли 6 фур та поранені два водії.
- Росіяни атакували Черкаську область "Шахедами" і влучили в інфраструктурний об’єкт.
- У ніч на 26 вересня над Україною Сили ППО знищили 26 із 38-ми ударних дронів.