В 11 областях Украины есть разрушения от российских обстрелов за сутки – данные ОВА

За сутки 25 сентября под огнем российских захватчиков были 11 регионов Украины, есть погибшие и раненые.

Источник: данные областных государственных администраций

Детали: Ситуация в регионах по состоянию на 9.00

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Черкасскую область ночью враг атаковал "Шахедами". Силами ПВО сбито четыре воздушные цели противника. Есть попадание в инфраструктурный объект. Предварительно - без пострадавших. Сейчас продолжается ликвидация последствий.

Черниговщина за сутки подверглась 10 обстрелам (121 взрыв).

Враг из артиллерии и минометов бил по пограничью Корюковского и Новгород-Северского районов. Также враги применил неуправляемые авиационные ракеты (4 взрыва на территории Семеновской громады).

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О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала. Данные уточняются.

Сумская область: ночью враг совершил минометный обстрел Зноб-Новгородской общины. Зафиксировано 2 взрыва. Без последствий.

В течение дня понедельника россияне совершили 20 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 77 взрывов. В Середино-Будской громаде в результате обстрела повреждена ЛЭП.

Днепропетровская область: утром прогремел взрыв в Кривом Роге. "Прилет" произошел по одному из предприятий города. Информация о последствиях уточняется. Люди не пострадали.

Накануне от вражеских атак страдала Никопольщина.

Повреждены 3 частных дома, 2 хозяйственные постройки, 40 солнечных панелей. Изуродовано здание, которое не эксплуатировалось, и линии электропередач.

Запорожская область: за минувшие сутки россияне осуществили 124 удара по 23 городам и селам на линии огня.

В результате артудара ранения получил 64-летний житель Гуляйполя. Также вражеская артиллерия унесла жизнь 70-летнего жителя Плавней.

Поступило 28 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.

Харьковщина: в понедельник в результате обстрелов г. Волчанск Чугуевского района повреждены дом, хозяйственная постройка, произошел пожар. Уничтожены автомобили, повреждены частные жилые дома. Получили ранения и были госпитализированы мужчина 73 лет и женщина 60 лет. В результате обстрела в 19:00 горела городская свалка.

В результате артобстрела с. Чернещина Изюмского района повреждена линия сети электропередач.

В районе пгт Андреевка Изюмского района на поле во время сбора урожая на мине подорвался комбайн; предварительно, - комбайн наехал на ТМ-62М, получил механические повреждения, пострадавших нет.

Всего за сутки по области: 2 раненых

Луганщина: враг бил по Невскому из авиации и артиллерии. За сутки зафиксировано семь взрывов.

Также авиационные налеты рашисты совершили на Надежду, Новоегоровку и Белогоровку. Кроме того, Белогоровка выдержала артиллерийские удары.

За сутки противник совершил 151 обстрел (539 снарядов).

Донецкая область: по населенным пунктам области россияне совершили 19 обстрелов.

За сутки по области два человека погибли.

Николаевщина: ночью на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны сбито шесть ударных дронов типа "Shahed-136/131".

В Березнеговатской громаде в результате падения обломков вражеского беспилотного летательного аппарата, сбитого силами ПВО, возник пожар на агропредприятии. Предварительно без пострадавших. Подробная информация уточняется.

Вечером город Николаев подвергся ракетному удару. Попадание произошло в объект инфраструктуры в окрестностях города. Подробная информация о последствиях уточняется.

Одесская область: в течение двух часов российские террористы атаковали ударными беспилотниками область. Большинство дронов сбито.

К сожалению, в Измаильском районе состоялись попадания в припортовую инфраструктуру.

Херсонщина: утром враг ударил из авиации по Ольговке. Также рашисты обстреляли Киселевку и Херсон. Есть пострадавшие. Информация уточняется.

За минувшие сутки по области противник совершил 93 обстрела (491 снаряд), из них по г. Херсон - 9 обстрелов (28 снарядов).

Всего за сутки по области: 6 человек погибли, еще 10 - получили ранения.