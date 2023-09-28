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З’явились знімки вщент зруйнованих Кліщіївки та Андріївки

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 28 вересня 2023, 13:41
З’явились знімки вщент зруйнованих Кліщіївки та Андріївки
Кліщіївка, фото зі сторінки Владислави та Костянтина Ліберових в Instagram

Фотожурналісти оприлюднили знімки захопленого росіянами Бахмута, а також деокупованих селищ Кліщіївка та Андріївка на його флангах.

Джерело: фотожурналісти Владислава та Костянтин Ліберови в Instagram

Андріївка
Андріївка
libkos
Клищіївка
Кліщіївка
Клищиївка
Кліщіївка
Клищіївка
Кліщіївка
Клищіївка (видно прапор на зруйнованій обстрілами церкві)
Кліщіївка (видно прапор на зруйнованій обстрілами церкві)
Бахмут
Бахмут
Бахмут
Бахмут
Бахмут
Бахмут
Бахмут
Бахмут
Бахмут
Бахмут

Передісторія: 

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  • Про деокупацію Андріївки офіційно повідомили 15 вересня. Водночас 3-тя штурмова бригада наголосила, що село вщент зруйноване. 18 вересня бійці підняли прапор України над Андріївкою.
  • Про звільнення Кліщіївки повідомили 17 вересня.

Теми: Донецька областьвійна
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