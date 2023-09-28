З’явились знімки вщент зруйнованих Кліщіївки та Андріївки
Четвер, 28 вересня 2023, 13:41
Фотожурналісти оприлюднили знімки захопленого росіянами Бахмута, а також деокупованих селищ Кліщіївка та Андріївка на його флангах.
Джерело: фотожурналісти Владислава та Костянтин Ліберови в Instagram
Передісторія:
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- Про деокупацію Андріївки офіційно повідомили 15 вересня. Водночас 3-тя штурмова бригада наголосила, що село вщент зруйноване. 18 вересня бійці підняли прапор України над Андріївкою.
- Про звільнення Кліщіївки повідомили 17 вересня.