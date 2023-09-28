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Появились снимки полностью разрушенных Клищеевки и Андреевки

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 28 сентября 2023, 13:41
Появились снимки полностью разрушенных Клищеевки и Андреевки
Клещеевка, фото со страницы Владиславы и Константина Либеровых в Instagram

Фотожурналисты обнародовали снимки захваченного россиянами Бахмута, а также деоккупированных сел Клищеевка и Андреевка на его флангах.

Источник: фотожурналисты Владислава и Константин Либеровы в Instagram

Андреевка
Андреевка
libkos
Клищеевка
Клищеевка
Клищеевка
Клищеевка
Клищеевка
Клищеевка
Клищеевка
Клищеевка (виден флаг на разрушенной обстрелами церкви)
Бухмут
Бухмут
Бахмут
Бахмут
Бахмут
Бахмут
Бахмут
Бахмут
Бахмут
Бахмут

Предыстория: 

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  • О деоккупации Андреевки официально сообщили 15 сентября. В то же время 3-я штурмовая бригада отметила, что село полностью разрушено. 18 сентября бойцы подняли флаг Украины над Андреевкой.
  • Об освобождении Клещеевки сообщили 17 сентября.

Темы: Донецкая областьвойна
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