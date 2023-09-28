Появились снимки полностью разрушенных Клищеевки и Андреевки

Клещеевка, фото со страницы Владиславы и Константина Либеровых в Instagram

Фотожурналисты обнародовали снимки захваченного россиянами Бахмута, а также деоккупированных сел Клищеевка и Андреевка на его флангах.

Источник: фотожурналисты Владислава и Константин Либеровы в Instagram

Андреевка libkos

Клищеевка

Клищеевка

Клищеевка

Клищеевка (виден флаг на разрушенной обстрелами церкви)

Бухмут

Бахмут

Бахмут

Бахмут

Бахмут

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