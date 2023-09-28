Появились снимки полностью разрушенных Клищеевки и Андреевки
Четверг, 28 сентября 2023, 13:41
Фотожурналисты обнародовали снимки захваченного россиянами Бахмута, а также деоккупированных сел Клищеевка и Андреевка на его флангах.
Источник: фотожурналисты Владислава и Константин Либеровы в Instagram
Предыстория:
Реклама:
- О деоккупации Андреевки официально сообщили 15 сентября. В то же время 3-я штурмовая бригада отметила, что село полностью разрушено. 18 сентября бойцы подняли флаг Украины над Андреевкой.
- Об освобождении Клещеевки сообщили 17 сентября.