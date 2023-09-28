Легіон "Свобода Росії" заявив, що веде бій в Бєлгородській області
Четвер, 28 вересня 2023, 15:33
Легіон "Свобода Росії" заявив, що веде бойові дії на території Бєлгородської області РФ.
Джерело: повідомлення легіону "Свобода Росії", російський телеграм-канал "ASTRA"
Дослівно: "Повідомляємо, що наші групи зараз працюють на території Бєлгородської області.
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Серед Легіонерів поранених і загиблих немає, працюємо за планом. Казки про мінні поля залиште Конашенкову. Продовжуємо зачистку нашого будинку від путінської скверни.
Йде бій, всі деталі після".
Деталі: Раніше російський телеграм-канал "ASTRA" повідомив, що в Бєлгородській області заявили про бій між прикордонниками РФ і українською ДРГ на лінії розмежування.
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Передісторія:
- У травні представники "Російського добровольчого корпусу" і легіону "Свободи Росії" виконали в Бєлгородській області РФ бойові і політичні задачі.
- 22 травня "Російський добровольчий корпус" (РДК) і Легіон "Свобода Росії" (ЛСР), в яких росіяни воюють за Україну, заявили про "звільнення" декількох населених пунктів Бєлгородської області РФ від путінської влади.
- Institute for the Study of War (ISW) повідомив у своєму звіті, що бійці "Російського добровольчого корпусу" та Легіону "Свобода Росії" після зіткнення з російськими військами в Бєлгородській області РФ могли відійти ближче до кордону з Україною.