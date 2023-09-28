Легіон "Свобода Росії" заявив, що веде бій в Бєлгородській області  

Легіон "Свобода Росії" заявив, що веде бойові дії на території Бєлгородської області РФ.

Джерело: повідомлення легіону "Свобода Росії", російський телеграм-канал "ASTRA"

Дослівно: "Повідомляємо, що наші групи зараз працюють на території Бєлгородської області.

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Серед Легіонерів поранених і загиблих немає, працюємо за планом. Казки про мінні поля залиште Конашенкову. Продовжуємо зачистку нашого будинку від путінської скверни.

Йде бій, всі деталі після".

Деталі: Раніше російський телеграм-канал "ASTRA" повідомив, що в Бєлгородській області заявили про бій між прикордонниками РФ і українською ДРГ на лінії розмежування.

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