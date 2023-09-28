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Легіон "Свобода Росії" заявив, що веде бій в Бєлгородській області  

Олександр ШумілінЧетвер, 28 вересня 2023, 15:33
Легіон Свобода Росії заявив, що веде бій в Бєлгородській області  
Фото ілюстративне

Легіон "Свобода Росії" заявив, що веде бойові дії на території Бєлгородської області РФ.  

Джерело: повідомлення легіону "Свобода Росії", російський телеграм-канал "ASTRA"

Дослівно: "Повідомляємо, що наші групи зараз працюють на території Бєлгородської області.

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Серед Легіонерів поранених і загиблих немає, працюємо за планом. Казки про мінні поля залиште Конашенкову. Продовжуємо зачистку нашого будинку від путінської скверни.

Йде бій, всі деталі після".

Деталі: Раніше російський телеграм-канал "ASTRA" повідомив, що в Бєлгородській області заявили про бій між прикордонниками РФ і українською ДРГ на лінії розмежування.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • У травні представники "Російського добровольчого корпусу" і легіону "Свободи Росії" виконали в Бєлгородській області РФ бойові і політичні задачі.
  • 22 травня "Російський добровольчий корпус" (РДК) і Легіон "Свобода Росії" (ЛСР), в яких росіяни воюють за Україну, заявили про "звільнення" декількох населених пунктів Бєлгородської області РФ від путінської влади. 
  • Institute for the Study of War (ISW) повідомив у своєму звіті, що бійці "Російського добровольчого корпусу" та Легіону "Свобода Росії" після зіткнення з російськими військами в Бєлгородській області РФ могли відійти ближче до кордону з Україною.

Теми: Росіявійнаармія
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