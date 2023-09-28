Легион "Свобода России" заявил, что ведет бой в Белгородской области

Легион "Свобода России" заявил, что ведет боевые действия на территории Белгородской области РФ.

Источник: сообщение легиона "Свобода России", российский телеграм-канал "ASTRA"

Дословно: " Сообщаем, что наши группы сейчас работают на территории Белгородской области.

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Среди Легионеров раненных и погибших нет, работаем по плану. Сказки про минные поля оставьте Конашенкову. Продолжаем зачистку нашего дома от путинской скверны.

Идет бой, все детали после".

Детали: Ранее российский телеграм-канал "ASTRA" сообщил, что в Белгородской области заявили о бое между пограничниками РФ и украинской ДРГ на линии разграничения.

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