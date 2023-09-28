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Легион "Свобода России" заявил, что ведет бой в Белгородской области

Александр ШумилинЧетверг, 28 сентября 2023, 15:33
Легион Свобода России заявил, что ведет бой в Белгородской области
Фото иллюстративное

Легион "Свобода России" заявил, что ведет боевые действия на территории Белгородской области РФ. 

Источник: сообщение легиона "Свобода России", российский телеграм-канал "ASTRA"

Дословно: " Сообщаем, что наши группы сейчас работают на территории Белгородской области.

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Среди Легионеров раненных и погибших нет, работаем по плану. Сказки про минные поля оставьте Конашенкову. Продолжаем зачистку нашего дома от путинской скверны.

Идет бой, все детали после".

Детали: Ранее российский телеграм-канал "ASTRA" сообщил, что в Белгородской области заявили о бое между пограничниками РФ и украинской ДРГ на линии разграничения.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • В мае представители "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свободы России" выполнили в Белгородской области РФ боевые и политические задачи.
  • 22 мая "Русский добровольческий корпус" (РДК) и Легион "Свобода России" (ЛСР), в которых россияне воюют за Украину, заявили об "освобождении" нескольких населенных пунктов Белгородской области РФ от путинской власти.
  • Institute for the Study of War (ISW) сообщил в своем отчете, что бойцы "Русского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России" после столкновения с российскими войсками в Белгородской области РФ могли отойти ближе к границе с Украиной.

Темы: Росcиявойнаармия
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