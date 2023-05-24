"РДК" і легіон "Свободи Росії" розповіли про втрати і звідки взяли техніку

Представники "Російського добровольчого корпусу" і легіону "Свободи Росії" розповіли журналістам, що виконали в Бєлгородській області РФ бойову і політичні задачі.

Джерело: "Радіо Свобода", повідомлення "РДК" і легіону "Свобода Росії"

Пряма мова представника "РДК": "Що сильніше, потужніше ми заходимо на територію РФ, то більше їм треба часу, аби прийти до тями і вжити заходи у відповідь. Доки вони не викотили на дорогу танки у великій кількості, вони навіть толком не могли нам нічого протиставити. Просто ми не маємо величезних за кількістю сил, аби всю цю територію займати і повноцінно контролювати. Для нас це все ще є пробою сил".

Деталі: Бійці продемонстрували, за їхніми словами, трофейний російський БТР.

В "РДК" розповіли, що двоє їхніх членів отримали поранення, а в легіоні "Свобода Росії" заявили про загибель двох своїх військових і 10 поранених.

Також бійці заявили, що на території Росії "використовували техніку, яку свого часу армія кремлівських зомбі відібрала у ЗСУ під Бахмутом.

ВІДЕО ДНЯ

"Цю техніку ми успішно "перетрофеїли" і повернули назад", - сказано у повідомленні.

Передісторія: