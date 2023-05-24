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"РДК" і легіон "Свободи Росії" розповіли про втрати і звідки взяли техніку

Олександр ШумілінСереда, 24 травня 2023, 20:13
РДК і легіон Свободи Росії розповіли про втрати і звідки взяли техніку
Фото: легіон "Свободи Росії"

Представники "Російського добровольчого корпусу" і легіону "Свободи Росії" розповіли журналістам, що виконали в Бєлгородській області РФ бойову і політичні задачі.

Джерело: "Радіо Свобода", повідомлення "РДК" і легіону "Свобода Росії"

Пряма мова представника "РДК": "Що сильніше, потужніше ми заходимо на територію РФ, то більше їм треба часу, аби прийти до тями і вжити заходи у відповідь. Доки вони не викотили на дорогу танки у великій кількості, вони навіть толком не могли нам нічого протиставити. Просто ми не маємо величезних за кількістю сил, аби всю цю територію займати і повноцінно контролювати. Для нас це все ще є пробою сил".

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Деталі: Бійці продемонстрували, за їхніми словами, трофейний російський БТР.

В "РДК" розповіли, що двоє їхніх членів отримали поранення, а в легіоні "Свобода Росії" заявили про загибель двох своїх військових і 10 поранених.

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Також бійці заявили, що на території Росії "використовували техніку, яку свого часу армія кремлівських зомбі відібрала у ЗСУ під Бахмутом.

"Цю техніку ми успішно "перетрофеїли" і повернули назад", - сказано у повідомленні.

Передісторія:

  • 22 травня "Російський добровольчий корпус" (РДК) і Легіон "Свобода Росії" (ЛСР), в яких росіяни воюють за Україну, заявили про "звільнення"декількох населених пунктів Бєлгородської області РФ від путінської влади. 
  • Уже 23 травня російська влада заявила про розгром бійців РДК і ЛСР, яких у Росії називають "диверсантами", і завершення "контртерористичної" операції в Бєлгородській області. 
  • Institute for the Study of War (ISW) повідомив у своєму звіті, що бійці "Російського добровольчого корпусу" та Легіону "Свобода Росії" після зіткнення з російськими військами в Бєлгородській області РФ могли відійти ближче до кордону з Україною.
  • В самому "РДК" 23 травня заявили, що їхня техніка лишилася неушкодженою, російське Міноборони поширює брехнюпро знищення колон техніки "диверсантів" у Брянській області РФ.
  • В українській розвідці підтвердили, що співпрацюють із "Російським добровольчим корпусом", зокрема обмінюються інформацією.   

Теми: Росіявійна
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