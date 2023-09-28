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Ще три країни бойкотуватимуть змагання УЄФА за участі команд з Росії

Тетяна ОлійникЧетвер, 28 вересня 2023, 20:57
Ще три країни бойкотуватимуть змагання УЄФА за участі команд з Росії
Фото: Getty Images

Данія, Фінляндія та Норвегія – виступили проти повернення російських команд до міжнародних змагань з футболу у віковій категорії U17. Про це йдеться у повідомленнях національних федерацій.

Джерело: Суспільне, президентка Футбольної асоціації Норвегії Ліза Клавенесс

Пряма мова Клавенесс: "Не знали, що УЄФА займається цим питанням, але у нас мають бути чіткіші процедури в такому важливому питанні. Ми дотримуємося позиції, що норвезькі команди не повинні грати проти російських, поки триває війна".

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"Це ставлення, яке об'єднує весь норвезький спорт у солідарності з Україною, і яке слід розглядати як частину санкцій, навколо яких згуртувалася Європа  як влада та бізнес, так і спорт".

Деталі: Футбольна асоціація Фінляндії також заздалегідь відмовилися змагатися зі збірними Росії та Білорусі з футболу та футзалу.

У Швеції заявили, що не допустять Росію до домашнього жіночого Євро-2024. Місцеві збірні не гратимуть проти однолітків з РФ.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Раніше стало відомо, що УЄФА дозволила російським дитячим командам грати на міжнародних змаганнях.
  • Українська асоціація футболу рішуче засудила рішення УЄФА про повернення до міжнародних змагань команд U-17 із Росії і заявила, що Україна не братиме участь у турнірах з росіянами.
  • 27 вересня Англія, Польща, Латвія та Швеція заявили, що бойкотуватимуть змагання УЄФА за участю російських команд, які напередодні були допущені до змагань у категорії U17. 

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