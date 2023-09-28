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Еще три страны будут бойкотировать соревнования УЕФА с участием команд из России

Татьяна ОлейникЧетверг, 28 сентября 2023, 20:57
Еще три страны будут бойкотировать соревнования УЕФА с участием команд из России
Фото: Getty Images

Дания, Финляндия и Норвегия выступили против возвращения российских команд в международные соревнования по футболу в возрастной категории U17. Об этом говорится в сообщениях национальных федераций.

Источник: "Суспильне", президент Футбольной ассоциации Норвегии Лиза Клавенесс

Прямой язык Клавенесс: "Не знали, что УЕФА занимается этим вопросом, но у нас должны быть более четкие процедуры в столь важном вопросе. Мы придерживаемся позиции, что норвежские команды не должны играть против российских, пока идет война".

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"Это отношение, объединяющее весь норвежский спорт в солидарности с Украиной, и которое следует рассматривать как часть санкций, вокруг которых сплотилась Европа как власть и бизнес, так и спорт".

Детали: Футбольная ассоциация Финляндии также заранее отказались соревноваться со сборными России и Белоруссии по футболу и футзалу.

В Швеции заявили, что не допустят Россию к домашнему женскому Евро-2024. Местные сборные не будут играть против сверстников из РФ.

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Предыстория:

  • Ранее стало известно, что УЕФА разрешила российским детским командам играть на международных соревнованиях.
  • Украинская ассоциация футбола решительно осудила решение УЕФА о возвращении к международным соревнованиям команд U-17 из России и заявила, что Украина не будет участвовать в турнирах с россиянами.
  • 27 сентября Англия, Польша, Латвия и Швеция заявили, что будут бойкотировать соревнования УЕФА с участием российских команд, которые были накануне допущены к соревнованиям в категории U17.

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