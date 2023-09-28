Еще три страны будут бойкотировать соревнования УЕФА с участием команд из России

Дания, Финляндия и Норвегия выступили против возвращения российских команд в международные соревнования по футболу в возрастной категории U17. Об этом говорится в сообщениях национальных федераций.

Источник: "Суспильне", президент Футбольной ассоциации Норвегии Лиза Клавенесс

Прямой язык Клавенесс: "Не знали, что УЕФА занимается этим вопросом, но у нас должны быть более четкие процедуры в столь важном вопросе. Мы придерживаемся позиции, что норвежские команды не должны играть против российских, пока идет война".

Реклама:

"Это отношение, объединяющее весь норвежский спорт в солидарности с Украиной, и которое следует рассматривать как часть санкций, вокруг которых сплотилась Европа как власть и бизнес, так и спорт".

Детали: Футбольная ассоциация Финляндии также заранее отказались соревноваться со сборными России и Белоруссии по футболу и футзалу.

В Швеции заявили, что не допустят Россию к домашнему женскому Евро-2024. Местные сборные не будут играть против сверстников из РФ.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: