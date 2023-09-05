Римський статут потрібно реформувати – Бербок

На думку міністерки закордонних справ ФРН Анналени Бербок, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну потрібно реформувати Римський статут.

Джерело: Бербок під час виступу на нараді керівників німецьких дипломатичних відомств у Берліні, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Я вважаю, що ми перебуваємо у вирішальному моменті, коли можна досягти того, що раніше було неможливо: реформувати Римський статут, аби злочин агресії міг переслідуватися Міжнародним кримінальним судом.

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Оскільки відомо, що нинішня лазівка в міжнародному праві унеможливлює притягнення лідерів Росії до відповідальності за порушення миру перед Міжнародним кримінальним судом".

Деталі: Бербок підкреслила, що злочин агресії не повинен залишитися безкарним. За її словами, це важливо насамперед для України, а також для всіх країн, яким може загрожувати агресія з боку "могутнішого" сусіда.

Вона порушила питання про необхідність "сміливо" реформувати Євросоюз, який готується до нової хвилі розширення.

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Берлін ініціював процес з деякими партнерами стосовно реформи ухвалення рішень у галузі спільної зовнішньої та безпекової політики кваліфікованою більшістю (а не одностайно, як зараз – ред.). До кінця року в Берліні відбудеться конференція, однією з тем якої буде саме це питання, проанонсувала вона.

Потребує реформування і Рада Безпеки ООН, міжнародні фінансові установи, органи охорони здоров’я, такі формати, як G20, ВТО тощо, зазначила міністр.

Вона зауважила, що Німеччина активно бере на себе більше відповідальності останнім часом, зокрема, стосовно ініціювання реформ.