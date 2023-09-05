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Колишньому голові Верховного Суду Князєву ще на 20 млн грн зменшили заставу 

Олена РощінаВівторок, 5 вересня 2023, 14:55
Колишньому голові Верховного Суду Князєву ще на 20 млн грн зменшили заставу 
Всеволод Князєв у суді, архівне фото "Суспільне"

Вищий антикорупційний суд вдруге зменшив розмір застави колишньому голові Верховного Суду Всеволоду Князєву – з 75-ти до 55 мільйонів гривень. Загалом заставу скоротили майже вдвічі від початкових понад 107 мільйонів.

Джерело: ухвала суду, опублікована в Єдиному державному реєстрі судових рішень

Деталі: Повний текст ухвали буде оголошений о 17:00 у вівторок 5 вересня 2023 року, поки доступна резолютивна частина ухвали суду.

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Згідно з нею, 31 серпня ВАКС частково задовольнив клопотання адвоката й зменшив Князєву розмір застави із 75 млн грн до 55 млн грн, а в іншій частині клопотання відмовив.

Цьому передувало: 31 травня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила відпускати з-під варти ексголову Верховного Суду Всеволода Князєва, підозрюваного в отриманні хабара, але зменшила альтернативну заставу зі 107,3 млн грн до 75 млн грн

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Теми: Верховний судАнтикорупційний суд
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