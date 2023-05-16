У справі голови Верховного суду фігурує власник групи "Фінанси та кредит" – НАБУ

Семен Кривонос (ліворуч) на брифінгу НАБУ та САП у справі Верховного Суду, скриншот

Національне антикорупційне бюро підтверджує, що співвласник фінансово-промислової групи "Фінанси і кредит" Костянтин Жеваго причетний до справи про хабар для голови Верховного Суду Всеволода Князєва та інших суддів ВС, хоч і не називає імен.

Джерело: директор НАБУ Семен Кривонос на спільному з САП брифінгу щодо викритої схеми отримання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного Суду, сайт НАБУ

Деталі: Директор НАБУ Семен Кривонос на брифінгу розповів, що бюро отримало інформацію про "діяльність злочинного угруповання із залученням посередників, суддів, із залученням керівництва суддівської гілки влади".

НАБУ вирішило здійснити "оперативне проникнення" і діяти за допомогою "детектива під прикриттям".

Пряма мова Кривоноса: "Внаслідок проведеного комплексу заходів нами було зафіксовано низку контактів власника групи "Фінанси та кредит" з одним із власників адвокатського об’єднання, яке використовувалося для прикриття злочинної діяльності… Вони домовилися про передачу неправомірної вигоди на користь високопосадовців суду за ухвалення потрібного для цього підприємця рішення.

За кілька днів після встановлення контакту, 15 березня, мало відбутися засідання по даній справі, яке було предметом обговорення. Внаслідок попередньої домовленості це засідання було перенесено, щоб можна було відтягнути час для акумулювання певних коштів і досягнення домовленостей…

19 квітня Верховним Судом уже було ухвалено рішення – і вже після цього фактично на початку травня адвокат, учасник цього злочинного угруповання, отримав від керівництва Верховного Суду вказівку щодо розподілу цієї неправомірної вигоди серед учасників злочинного угруповання – суддів.

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3-го травня була отримана перша частина цієї неправомірної вигоди у сумі – назвемо це перший транш, а 15-го травня, вчора, була передана друга частина, яка була зафіксована – на гарячому було зафіксоване керівництво Верховного Суду".

Деталі: Директор НАБУ повідомив, що під час проведення невідкладних слідчих дій, обшуків за місцем проживання фігурантів, на робочих місцях було вилучено значну суму коштів, здобуто докази, які додатково підтверджують діяльність цієї злочинної організації.

Неправомірна вигода розміром близько 2,7 млн доларів США для голови Верховного Суду та адвоката може бути частиною більш широкої схеми корупційного тиску на суди, вважають у НАБУ та САП.

Антикорупційні органи також продемонстрували аудіозаписи розмов фігурантів.

Попередня правова кваліфікація – ч.4 ст 368, ч.4 ст.369 КК України. Вирішується питання про повідомлення про підозру.

Кривонос також додав, що є інформація, що "члени цього злочинного угруповання намагалися здійснити вплив на дуже важливий процес обрання членів ВККС (Вищої кваліфікаційної комісії суддів – ред.)".

Однак у цій справі головне, що "є хабар, є мотив, є зафіксований факт, є конкретні люди (підозрювані – ред.) і будь-яких інших підтекстів немає".

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