Князєву на 30 мільйонів зменшили заставу і лишили під вартою

Антикорупційний суд відмовився відпускати з-під варти ексголову Верховного Суду Всеволода Князєва, підозрюваного в отриманні хабара, але зменшив альтернативну заставу зі 107,3 до 75 мільйонів гривень

Джерело: засідання Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду

Деталі: Захист просив відпустити суддю, наприклад, під домашній арешт. Прокурор виступив проти, стверджуючи, що підозрюваний може переховуватись і впливати на слідство.

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Князєв і його адвокати стверджували, що він не може заплатити заставу в 107,3 мільйона гривень. Ця сума дорівнює його зарплаті за 35 років.

Крім того, суддя наполягав, що взагалі не має доступу до своїх грошей, оскільки підозрює, що його рахунки арештували. Прокурор підтвердив арешт всіх рахунків і майна Князєва.

На запитання Антикорупційного суду, яким чином підозрюваний має внести заставу, якщо всі його статки арештовані, прокурор відповів, що той, за даними слідства, має "запас".

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Під час засідання з’ясувалось, що у списку майна, яким прокуратура обгрунтовує статки підозрюваного, значиться нерухомість, яка насправді не належить його родині. Зокрема, орендований дружиною офіс та земельні ділянки в Бахмуті, власниками яких, ймовірно, є тезка Князєвої.

Колишній керівник ВС стверджує, що взагалі голосував проти рішення, за яке нібито передавали хабар. Він каже, що був незгодний з рішенням, мав окрему думку, однак не встиг її виписати і зареєструвати через затримання.

Князєв заявляв окрему думку на нараді суддів, таємниця якої захищена законом. Тому докази цього захист показав Антикорупційному суду у закритій частині засідання, без преси.

Пізніше, коли продовжився публічний розгляд, прокурор підтвердив, що Князєв заявляв окрему думку. Проте її зміст наразі невідомий.

Що було раніше: ​30 травня апеляція Вищого антикорупційного суду відмовилась відпустити з-під арешту другого фігуранта справи, адвоката Олега Горецького.

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