Вірменія вперше з початку війни відправила Україні гуманітарну допомогу – ЗМІ
Вівторок, 5 вересня 2023, 18:11
Вірменія направила в Україну гуманітарну допомогу вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, офіційно про це оголосять згодом.
Джерело: "Європейська правда"; "Радіо Азатутюн" із посиланням на джерела
Деталі: Про яку допомогу і в якому розмірі йдеться, поки невідомо.
Реклама:
За словами співрозмовників мовника, про гуманітарну допомогу Україні Єреван офіційно оголосить найближчим часом.
У МЗС та уряді Вірменії поки що офіційно не коментують цю інформацію.
Вірменський прем’єр-міністр Нікол Пашинян раніше заявляв, що Вірменія не підтримує Росію у її війні проти України.
ВІДЕО ДНЯ
Читайте також: Курс на Захід: чому Вірменія більше не є союзником РФ.