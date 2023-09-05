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Вірменія вперше з початку війни відправила Україні гуманітарну допомогу – ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 5 вересня 2023, 18:11
Вірменія вперше з початку війни відправила Україні гуманітарну допомогу – ЗМІ
Фото: gettyimages

Вірменія направила в Україну гуманітарну допомогу вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, офіційно про це оголосять згодом.

Джерело: "Європейська правда"; "Радіо Азатутюн" із посиланням на джерела

Деталі: Про яку допомогу і в якому розмірі йдеться, поки невідомо.

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За словами співрозмовників мовника, про гуманітарну допомогу Україні Єреван офіційно оголосить найближчим часом.

У МЗС та уряді Вірменії поки що офіційно не коментують цю інформацію.

Вірменський прем’єр-міністр Нікол Пашинян раніше заявляв, що Вірменія не підтримує Росію у її війні проти України.

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Теми: Вірменіядопомога Українівійна
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