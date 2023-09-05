Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Армения впервые с начала войны отправила Украине гуманитарную помощь – СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 5 сентября 2023, 18:11
Армения впервые с начала войны отправила Украине гуманитарную помощь – СМИ

Армения направила в Украину гуманитарную помощь впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину, официально об этом объявят позже.

Источник: "Европейская правда"; "Радио Азатутюн" со ссылкой на источники

Детали: О какой помощи и в каком размере идет речь, пока неизвестно.

Реклама:

По словам собеседников вещателя, о гуманитарной помощи Украине Ереван официально объявит в ближайшее время.

В МИД и правительстве Армении пока официально не комментируют эту информацию.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян ранее заявлял, что Армения не поддерживает Россию в ее войне против Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: Курс на Запад: почему Армения больше не является союзником РФ.

 

Темы: Арменияпомощь Украиневойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ВСУ могут успеть разорвать сухопутный коридор РФ с Крымом до наступления зимы - Буданов

В ВСУ объяснили, чем важно освобождение Клещеевки: Плацдарм для дальнейших действий

Посол Украины в Мексике упрекнула президента из-за российских военных на параде

Зеленский: Интернаты – это должно быть точно не про Украину

На фоне слухов о тяжелом состоянии и смерти Кадырова в его соцсетях появилось видео

Мэр Херсона Колыхаев в российском плену, его готовы обменивать - сын

Все новости...
Армения
Армения заявила об обстреле Азербайджаном наблюдателей ЕС – те не уточнили, кто это сделал
В Армении грузовик столкнулся с микроавтобусом: погибли 11 человек
Трагически погиб и.о. посла Украины в Армении
Последние новости
05:55
Зеленский о контрнаступлении: Надо идти вперед, и не давать Путину передышки
05:19
Россияне запустили ракеты по Украине: тревога во всех областях
05:01
Буданов назвал три основные цели запуска беспилотников по России
04:21
Глава МИД Китая едет в Россию после консультаций с США относительно Украины
03:21
Слухи о плохом здоровье Кадырова влияют на путинскую стабильность в Чечне - ISW
02:44
Президент Финляндии: Нельзя допустить возвращения России к войне после наступления мира в Украине
02:12
ВСУ могут успеть разорвать сухопутный коридор РФ с Крымом до наступления зимы - Буданов
00:49
Россия подняла в воздух бомбардировщики, возможны пуски ракет - Воздушные силы
00:38
Борель: Войной против Украины Россия топчет устав ООН
00:12
обновленоУгроза применения ракет и управляемых авиабомб: в ряде областей объявляли тревогу
Все новости...
Реклама: