Армения впервые с начала войны отправила Украине гуманитарную помощь – СМИ
Вторник, 5 сентября 2023, 18:11
Армения направила в Украину гуманитарную помощь впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину, официально об этом объявят позже.
Источник: "Европейская правда"; "Радио Азатутюн" со ссылкой на источники
Детали: О какой помощи и в каком размере идет речь, пока неизвестно.
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По словам собеседников вещателя, о гуманитарной помощи Украине Ереван официально объявит в ближайшее время.
В МИД и правительстве Армении пока официально не комментируют эту информацию.
Армянский премьер-министр Никол Пашинян ранее заявлял, что Армения не поддерживает Россию в ее войне против Украины.
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