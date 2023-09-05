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Армения впервые с начала войны отправила Украине гуманитарную помощь – СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 5 сентября 2023, 18:11
Армения впервые с начала войны отправила Украине гуманитарную помощь – СМИ

Армения направила в Украину гуманитарную помощь впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину, официально об этом объявят позже.

Источник: "Европейская правда"; "Радио Азатутюн" со ссылкой на источники

Детали: О какой помощи и в каком размере идет речь, пока неизвестно.

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По словам собеседников вещателя, о гуманитарной помощи Украине Ереван официально объявит в ближайшее время.

В МИД и правительстве Армении пока официально не комментируют эту информацию.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян ранее заявлял, что Армения не поддерживает Россию в ее войне против Украины.

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Темы: Арменияпомощь Украиневойна
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