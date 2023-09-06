На чотирьох напрямках Сили оборони відбили атаки ворога – зведення

Протягом минулої доби українські захисники відбили ворожі атаки в районах населених пунктів на Куп’янському, Лиманському, Шахтарському, Запорізькому напрямках.

Джерело: ранкове зведення Генштабу

Деталі: Протягом минулої доби ворог завдав 40 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Протягом доби відбулось 28 бойових зіткнень.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Сидорівки Сумської області та Ветеринарного – Харківської. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів.

ВІДЕО ДНЯ

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районі Новоселівського Луганської області. Противник завдав авіаційного удару в районах Петропавлівки та Крохмального на Харківщині. Ворог продовжує завдавати артилерійських та мінометних обстрілів по населених пунктах.

На Лиманському напрямку захисники відбили атаки противника в районі Новоєгорівки Луганської області. Ворог завдав авіаційних ударів у районах Білогорівки Луганської області, Торського, Сіверська, Спірного Донецької області. Ворог продовжує завдавати артилерійських та мінометних обстрілів по населених пунктах.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районах Залізнянського, Кліщіївки, Білої Гори Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Кліщіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 20 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Авдіївки Донецької області. Ворожих артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.

На Мар’їнському напрямку оборонці продовжують стримувати наступ російських військ у районі Мар’їнки. Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Мар'їнка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Єлизаветівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів у районах Вугледара та Старомайорського. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районі Роботиного Запорізької області. Противник завдав авіаційних ударів у районах Малої Токмачки, Роботиного, Оріхова Запорізької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів.

На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Михайлівки Херсонської області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони протягом доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 14 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 склад боєприпасів та 1 зенітно-ракетний комплекс противника.