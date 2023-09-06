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Захисники "відмінусували" ще 610 окупантів і 36 ворожих артсистем

Ольга Глущенко Середа, 6 вересня 2023, 07:54
Захисники відмінусували ще 610 окупантів і 36 ворожих артсистем
ілюстративне фото Ельдара Сарахмана, УП

За минулу добу Сили оборони знищили ще 610 загарбників, 8 танків і 36 артилерійських систем ворога.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.09.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 266290 (+610) осіб,
  • танків ‒ 4497 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8682 (+12) од,
  • артилерійських систем – 5685 (+36) од,
  • РСЗВ – 748 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 505 (+1) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4519 (+7) од,
  • крилатих ракет ‒ 1447 (+0) од,
  • кораблів /катерів ‒ 19 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8190 (+15) од,
  • спеціальної техніки ‒ 852 (+1) од.

Теми: війна
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