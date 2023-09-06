Блінкен оцінив контрнаступ: Хороший прогрес
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у Києві, що Сполучені Штати бачать хороший прогрес щодо контрнаступу збройних сил та пообіцяв Україні довготривалу підтримку.
Джерело: Блінкен під час спільного з главою МЗС України підходу до преси у Києві, передає "Європейська правда"
Пряма мова: "Я тут передусім для того, щоби продемонструвати нашу тверду підтримку України. Ми бачили хороший прогрес у контрнаступі. Ми хочемо подбати про те, щоб в України було те, що їй необхідно не лише для успішного контрнаступу, але й у довгостроковій перспективі, щоби вона мала хороші важелі стримування, сильні оборонні спроможності, щоби агресія не повторилася".
Деталі: Блінкен нагадав, що під час кожного візиту в Україну за час повномасштабної війни вражений хоробрістю і стійкістю українців.
Держсекретар додав, що США також співпрацюватимуть з партнерами для того, щоб допомогти Україні відбудовуватися і ставати сильною економікою та сильною демократією.
Що було раніше:
- Держсекретар США Ентоні Блінкен та прем'єрка Данії Метте Фредеріксен прибули до Києва вранці 6 серпня, за кілька годин після завершення російської ракетної атаки на столицю.
- Метте Фредеріксен знову відвідала Бучу, а після того виступила у Верховній Раді.
- Ентоні Блінкен разом з главою МЗС України вшанував полеглих українських воїнів на Берковецькому кладовищі. У рамках візиту заплановані його зустрічі з президентом і прем’єр-міністром України.
- За інформацією Reuters, держсекретар перебуватиме в Україні два дні.