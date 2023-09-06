Блінкен оцінив контрнаступ: Хороший прогрес

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у Києві, що Сполучені Штати бачать хороший прогрес щодо контрнаступу збройних сил та пообіцяв Україні довготривалу підтримку.

Джерело: Блінкен під час спільного з главою МЗС України підходу до преси у Києві, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Я тут передусім для того, щоби продемонструвати нашу тверду підтримку України. Ми бачили хороший прогрес у контрнаступі. Ми хочемо подбати про те, щоб в України було те, що їй необхідно не лише для успішного контрнаступу, але й у довгостроковій перспективі, щоби вона мала хороші важелі стримування, сильні оборонні спроможності, щоби агресія не повторилася".

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Деталі: Блінкен нагадав, що під час кожного візиту в Україну за час повномасштабної війни вражений хоробрістю і стійкістю українців.

Держсекретар додав, що США також співпрацюватимуть з партнерами для того, щоб допомогти Україні відбудовуватися і ставати сильною економікою та сильною демократією.

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