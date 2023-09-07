Справу про замах на 10-річного українця в Німеччині можуть закрити через нові деталі
У Німеччині прокуратура, яка розслідує напад на українського хлопчика на мосту в місті Айнбек в Нижній Саксонії, повідомила нову версію подій.
Джерело: DW з посиланням на дані прокуратури, цитує "Європейська правда"
Деталі: Першочергова версія про замах на вбивство українського хлопчика базувалась на даних свідків, а також слідах крові на сталевих балках мосту, а також даних лікарні.
Згодом прокуратура з’ясувала, що перші свідчення хлопчика були неправдивими.
Прокуратура повідомляє, що хлопчик грався з іншими дітьми у самому каналі, жартома вони вигукували лайливі слова. До них підійшов чоловік, який звернувся до дітей російською мовою, яку вони зрозуміли.
Діти нібито роздратували чоловіка, і між ними виникла сварка. Коли 10-річний хлопчик почав вибиратися з каналу і поліз на сталеві опори, чоловік нібито шарпнув його за футболку. За враженням хлопчика, його штовхнули у воду.
Поліція припускає, що дитина втратила рівновагу, але не упала, хоч і опинилася у воді, глибина якої складала десь 20 сантиметрів.
У прокуратурі стверджують, що першочергово хлопчик дав неправдиві свідчення. Дитина нібито боялася реакції батьків на забруднені речі та поранення ноги під час гри.
За даними прокуратури, чоловік таки кидав пляшку у бік хлопчика, але не встановлено, чи було це цілеспрямовано і чи влучила ця пляшка у хлопця.
Чи відіграв роль у суперечці мовний конфлікт, детальніше не перевірялося.
Зважаючи на нові дані у справі, провадження, скоріше за все, буде закрите, повідомили у прокуратурі.
Чи встановлено особу чоловіка, який конфліктував з дітьми, не вказано.
Передісторія:
- 1 вересня повідомлялося, що невідомий чоловік напав на групу дітей, нарікаючи на те, що вони розмовляють українською мовою. Він наказав їм говорити російською, а потім сказав, що Україна почала війну. Про інцидент у соцмережах повідомляли 26 серпня.
- Генеральне консульство України у німецькому Гамбурзі звернулося до Міністерства внутрішніх справ Нижньої Саксонії з проханням про детальне розслідування нападу на українського хлопчика.