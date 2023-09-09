"Давайте почекаємо" – ГУР про підтвердження смерті Пригожина

У головному управлінні розвідки України вважають, що підтвердження смерті засновника "ПВК Вагнер" Євгена Пригожина треба дочекатися.

Джерело: представник ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Давайте почекаємо. Це не так просто... той же самий Пригожин – теж був такий кейс, коли... нібито була авіакатастрофа, але він (лишився – ред.) живий. Це Росія, її складно зрозуміти".

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Нагадаємо: Президент України Володимир Зеленський вважає російського диктатора Володимира Путіна відповідальним за загибель засновника "ПВК Вагнер" Євгена Пригожина.

Передісторія:

Надвечір 23 серпня у Тверській області Росії розбився невеликий літак, Росавіація стверджувала, що серед пасажирів значився ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин.

Наближений до ПВК "Вагнера" Telegram-канал Grey Zone стверджував, що літак Євгенія Пригожина збили вогнем із ППО. Також писали, що як версію катастрофи літака Пригожина розглядають теракт на борту.

Також писали, що як версію катастрофи літака Пригожина розглядають Росавіація опублікувала повний список пасажирів літака, що розбився у Тверській області надвечір 23 серпня, у ньому вказаний і ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин.

Російські ЗМІ побачили певний символізм у тому, що катастрофа літака сталася 23 серпня − рівно через два місяці з моменту заколоту ПВК "Вагнер" (Пригожин оголосив про свій "марш справедливості" ввечері 23 червня − ред.)

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) схилялися до думки, що російський диктатор Володимир Путін помстився за приниження заколотом і віддав наказ знищити керівництво "ПВК Вагнера".

Президент США Джо Байден припустив, що президент Росії Володимир Путін може стояти за катастрофою літака у Тверській області РФ.