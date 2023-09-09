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"Давайте почекаємо" – ГУР про підтвердження смерті Пригожина

"Українська правда"Субота, 9 вересня 2023, 00:32
Давайте почекаємо – ГУР про підтвердження смерті Пригожина
ВАДИМ СКІБІЦЬКИЙ. ФОТО MEDIACENTER.ORG.UA

У головному управлінні розвідки України вважають, що підтвердження смерті засновника "ПВК Вагнер" Євгена Пригожина треба дочекатися.

Джерело: представник ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Давайте почекаємо. Це не так просто... той же самий Пригожин – теж був такий кейс, коли... нібито була авіакатастрофа, але він (лишився – ред.) живий. Це Росія, її складно зрозуміти".

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Нагадаємо: Президент України Володимир Зеленський вважає російського диктатора Володимира Путіна відповідальним за загибель засновника "ПВК Вагнер" Євгена Пригожина.

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Теми: ПригожинрозвідкаВагнеркатастрофи
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