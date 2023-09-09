Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Давайте почекаємо" – ГУР про підтвердження смерті Пригожина

"Українська правда"Субота, 9 вересня 2023, 00:32
Давайте почекаємо – ГУР про підтвердження смерті Пригожина
ВАДИМ СКІБІЦЬКИЙ. ФОТО MEDIACENTER.ORG.UA

У головному управлінні розвідки України вважають, що підтвердження смерті засновника "ПВК Вагнер" Євгена Пригожина треба дочекатися.

Джерело: представник ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Давайте почекаємо. Це не так просто... той же самий Пригожин – теж був такий кейс, коли... нібито була авіакатастрофа, але він (лишився – ред.) живий. Це Росія, її складно зрозуміти".

Реклама:

Нагадаємо: Президент України Володимир Зеленський вважає російського диктатора Володимира Путіна відповідальним за загибель засновника "ПВК Вагнер" Євгена Пригожина.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ПригожинрозвідкаВагнеркатастрофи
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Загроза балістики: в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

Усі новини...
У ГУР визначили список російських об’єктів, які підлягають знищенню
ЗСУ прорвали передній край оборони РФ в Запорізькій області – розвідка Естонії
В ГУР вважають, що інформацію про Маска та роботу Starlink над Кримом треба перевірити
МАГАТЕ спостерігає посилення військової активності навколо ЗАЕС
Останні новини
15:49
Для головного ката "Ізоляції" просять 15 років тюрми – адвокат Асєєва
15:49
Росіяни з початку жовтня просунулися до 2 км на деяких ділянках фронту – ОСУВ "Таврія"
15:47
Україна отримала від ЄС 150 млн євро безповоротної допомоги на відновлення
15:42
59% учнів використовують штучний інтелект для підготовки домашнього завдання – опитування
15:42
Загроза балістики: в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу
15:39
Виробник шин Bridgestone продає свої активи в РФ
15:17
Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська
15:15
Подробиці вильоту літака з "Борисполя": евакуювали найбільше пасажирське судно в Україні - ЗМІ
15:08
Вчені вважають, що люди могли вплинути на еволюцію кольору очей у собак – дослідження
15:07
Балтійські країни домовились про єдине застосування санкцій ЄС проти Росії
Усі новини...
Реклама: