"Давайте почекаємо" – ГУР про підтвердження смерті Пригожина
Субота, 9 вересня 2023, 00:32
У головному управлінні розвідки України вважають, що підтвердження смерті засновника "ПВК Вагнер" Євгена Пригожина треба дочекатися.
Джерело: представник ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону
Пряма мова: "Давайте почекаємо. Це не так просто... той же самий Пригожин – теж був такий кейс, коли... нібито була авіакатастрофа, але він (лишився – ред.) живий. Це Росія, її складно зрозуміти".
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Нагадаємо: Президент України Володимир Зеленський вважає російського диктатора Володимира Путіна відповідальним за загибель засновника "ПВК Вагнер" Євгена Пригожина.
Передісторія:
- Надвечір 23 серпня у Тверській області Росії розбився невеликий літак, Росавіація стверджувала, що серед пасажирів значився ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин.
- Наближений до ПВК "Вагнера" Telegram-канал Grey Zone стверджував, що літак Євгенія Пригожина збили вогнем із ППО. Також писали, що як версію катастрофи літака Пригожина розглядають теракт на борту.
- Росавіація опублікувала повний список пасажирів літака, що розбився у Тверській області надвечір 23 серпня, у ньому вказаний і ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин.
- Російські ЗМІ побачили певний символізм у тому, що катастрофа літака сталася 23 серпня − рівно через два місяці з моменту заколоту ПВК "Вагнер" (Пригожин оголосив про свій "марш справедливості" ввечері 23 червня − ред.)
- Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) схилялися до думки, що російський диктатор Володимир Путін помстився за приниження заколотом і віддав наказ знищити керівництво "ПВК Вагнера".
- Президент США Джо Байден припустив, що президент Росії Володимир Путін може стояти за катастрофою літака у Тверській області РФ.
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