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У Києві поліція шукає чоловіка, який напав із ножем на дітей

Катерина ТищенкоСубота, 9 вересня 2023, 19:35
У Києві поліція шукає чоловіка, який напав із ножем на дітей
ілюстративне фото Нацполіції

Поліція розшукує зловмисника, який із ножем напав на двох дітей близько 17:00 години на вулиці Мілютенка в Деснянському районі Києва.

Джерело: поліція Києва

Дослівно: "Подія сталась сьогодні близько 17:00 години на вулиці Мілютенка. Двоє хлопчиків 10-ти та 11-ти років гралися та намагалися звести намет. У цей момент до них підійшов незнайомець та запропонував допомогу.

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Коли діти відмовились, чоловік на них напав: одному порвав футболку, а іншому завдав ножове поранення руки та втік. Дитину госпіталізували лікарі".

Деталі: Поліція повідомляє, що на цей час вживаються заходи по затриманню зловмисника. До розшуку задіяно особовий склад Деснянського управління поліції, оперативники карного розшуку столичного главку та патрульні поліцейські.

Теми: Київполіціянападдіти
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