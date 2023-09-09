В Киеве полиция ищет мужчину, который напал с ножом на детей
Полиция разыскивает злоумышленника, который с ножом напал на двух детей около 17:00 часов на улице Милютенко в Деснянском районе Киева.
Источник: полиция Киева
Дословно: "Происшествие случилось сегодня около 17:00 часов на улице Милютенко. Двое мальчиков 10-ти и 11-ти лет играли и пытались поставить палатку. В этот момент к ним подошел незнакомец и предложил помощь.
Когда дети отказались, мужчина на них напал: одному порвал футболку, а другому нанес ножевое ранение руки и убежал. Ребенка госпитализировали врачи".
Детали: Полиция сообщает, что в настоящее время принимаются меры по задержанию злоумышленника. К розыску задействован личный состав Деснянского управления полиции, оперативники уголовного розыска столичного главка и патрульные полицейские.