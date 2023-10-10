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ЦАХАЛ заявив, що уночі завдав ударів по понад 200 цілях у Газі

Ірина БалачукВівторок, 10 жовтня 2023, 08:04
ЦАХАЛ заявив, що уночі завдав ударів по понад 200 цілях у Газі
Скриншот з відео idf.il

Армія оборони Ізраїлю заявляє, що за ніч завдала ударів по понад 200 цілях у Секторі Гази.

Джерело: The Times of Israel, IDF в соцмережі Х (раніше Twitter)

Деталі: Повідомляється, що ЦАХАЛ бив по військових об'єктах − зокрема, по складу зброї в мечеті, квартирі, яку використовували сили протитанкових керованих ракет ХАМАС, і висотній вежі, яку використовує терористичне угрупування.

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Військові також оприлюднили відеозаписи, на яких зафіксовані деякі з ударів.

Також повідомляється, що 10 жовтня Армія оборони Ізраїлю відправить офіцерів, щоб повідомити понад 100 ізраїльських сімей про те, що їхні родичі утримуються в заручниках у Газі угрупованням ХАМАС.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: Видання CNN повідомило, що уночі 10 жовтня у Секторі Гази лунали потужні вибухи.

Передісторія:

Теми: ІзраїльСектор Газивійна
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