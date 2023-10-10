ЦАХАЛ заявив, що уночі завдав ударів по понад 200 цілях у Газі
Армія оборони Ізраїлю заявляє, що за ніч завдала ударів по понад 200 цілях у Секторі Гази.
Джерело: The Times of Israel, IDF в соцмережі Х (раніше Twitter)
Деталі: Повідомляється, що ЦАХАЛ бив по військових об'єктах − зокрема, по складу зброї в мечеті, квартирі, яку використовували сили протитанкових керованих ракет ХАМАС, і висотній вежі, яку використовує терористичне угрупування.
Військові також оприлюднили відеозаписи, на яких зафіксовані деякі з ударів.
מטוסי קרב וכלי שיט של צה"ל תקפו בשעות האחרונות מטרות רבות של ארגוני הטרור ברחבי הרצועה.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 10, 2023
עשרות מטוסי קרב תקפו במהלך הלילה מעל ל-200 מטרות ברחבי שכונת רימאל ובחאן יונס>> pic.twitter.com/lIO6Z5tBri
Також повідомляється, що 10 жовтня Армія оборони Ізраїлю відправить офіцерів, щоб повідомити понад 100 ізраїльських сімей про те, що їхні родичі утримуються в заручниках у Газі угрупованням ХАМАС.
Що було раніше: Видання CNN повідомило, що уночі 10 жовтня у Секторі Гази лунали потужні вибухи.
Передісторія:
- 7 жовтня ХАМАС масовано атакував ракетами Ізраїль, у містах спалахнули пожежі. Станом на вечір 8 жовтня кількість загиблих в Ізраїлі внаслідок нападу ХАМАСу перевищила 700 осіб, понад 2200 дістали поранень.
- Видання The Wall Street Journal повідомило, що представники служби безпеки Ірану допомогли спланувати раптову атаку ХАМАС на Ізраїль і дали зелене світло для нападу на зустрічі в Бейруті минулого понеділка. Видання писало, що офіцери Корпусу вартових Ісламської революції Ірану працювали з ХАМАС із серпня, щоб розробити повітряний, наземний та морський план вторгнення.
- Місія Ірану в Організації Об'єднаних Націй заявила, що Тегеран не причетний до одного з найкривавіших в історії нападів на Ізраїль.
- Авіація Ізраїлю в ніч на 9 жовтня продовжила завдавати удари по Сектору Газа, щоб "знищити можливості терористичної групи ХАМАС". Повідомлялося, що військові бомбили не лише будинки командирів, а будинки усіх бойовиків.
- ЦАХАЛ заявив, що Ізраїль "серйозно послабив можливості" палестинського бойового угруповання ХАМАС у результаті повітряних ударів по Газі, які тривали до ранку понеділка.
- Після цього ХАМАС заявив, що готовий до переговорів з Ізраїлем.