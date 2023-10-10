Кількість загиблих в Ізраїлі зросла до 1000, поранених втричі більше
Вівторок, 10 жовтня 2023, 16:29
В результаті нападу ХАМАСу в Ізраїлі загинуло щонайменше 1 008 людей.
Джерело: СNN із посиланням на посольство Ізраїлю в США
Деталі: За даними посольства, щонайменше 3418 дістали поранення.
Реклама:
Передісторія:
- Ізраїль раніше повідомляв про 900 загиблих солдатів і цивільних осіб, а палестинська влада повідомила про 700 загиблих в Газі і на Західному березі річки Йордан.
- Також ізраїльська армія повідомляла, що щонайменше 123 солдати загинули внаслідок нападу ХАМАСу.
Що передувало:
- 7 жовтня ХАМАС масовано атакував ракетами Ізраїль, у містах спалахнули пожежі. Станом на вечір 8 жовтня кількість загиблих в Ізраїлі внаслідок нападу ХАМАСу перевищила 700 осіб, понад 2200 дістали поранень.
- Ізраїль повернув під контроль усі райони на кордоні біля Сектора Гази, а також анонсував "повну облогу" Сектору Гази.
- Поки, згідно з повідомленнями ЗМІ, сухопутного вторгнення не було.
ВІДЕО ДНЯ