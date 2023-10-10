Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кількість загиблих в Ізраїлі зросла до 1000, поранених втричі більше

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 10 жовтня 2023, 16:29
Кількість загиблих в Ізраїлі зросла до 1000, поранених втричі більше
Ізраїльські військові витягують тіла загиблих ізраїльтян зі зруйнованого будинку в Кфар-Азі, Ізраїль, 10 жовтня, фото getty images

В результаті нападу ХАМАСу в Ізраїлі загинуло щонайменше 1 008 людей.

Джерело: СNN із посиланням на посольство Ізраїлю в США 

Деталі: За даними посольства, щонайменше 3418 дістали поранення.

Реклама:

Передісторія: 

  • Ізраїль раніше повідомляв про 900 загиблих солдатів і цивільних осіб, а палестинська влада повідомила про 700 загиблих в Газі і на Західному березі річки Йордан.
  • Також ізраїльська армія повідомляла, що щонайменше 123 солдати загинули внаслідок нападу ХАМАСу.

Що передувало: 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ІзраїльжертвивійнаСектор Гази
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

Усі новини...
Ізраїль
Ізраїль ліквідував міністра економіки ХАМАС – ЦАХАЛ
Путін уперше прокоментував палестино-ізраїльську війну та згадав Україну
ХАМАС намагається втягнути інші країни у війну – Сили оборони Ізраїлю
Останні новини
15:49
Для головного ката "Ізоляції" просять 15 років тюрми – адвокат Асєєва
15:49
Росіяни з початку жовтня просунулися до 2 км на деяких ділянках фронту – ОСУВ "Таврія"
15:47
Україна отримала від ЄС 150 млн євро безповоротної допомоги на відновлення
15:42
59% учнів використовують штучний інтелект для підготовки домашнього завдання – опитування
15:42
оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу
15:39
Виробник шин Bridgestone продає свої активи в РФ
15:17
Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська
15:15
Подробиці вильоту літака з "Борисполя": евакуювали найбільше пасажирське судно в Україні - ЗМІ
15:08
Вчені вважають, що люди могли вплинути на еволюцію кольору очей у собак – дослідження
15:07
Балтійські країни домовились про єдине застосування санкцій ЄС проти Росії
Усі новини...
Реклама: