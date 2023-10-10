Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кількість загиблих в Ізраїлі зросла до 1000, поранених втричі більше

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 10 жовтня 2023, 16:29
Кількість загиблих в Ізраїлі зросла до 1000, поранених втричі більше
Ізраїльські військові витягують тіла загиблих ізраїльтян зі зруйнованого будинку в Кфар-Азі, Ізраїль, 10 жовтня, фото getty images

В результаті нападу ХАМАСу в Ізраїлі загинуло щонайменше 1 008 людей.

Джерело: СNN із посиланням на посольство Ізраїлю в США 

Деталі: За даними посольства, щонайменше 3418 дістали поранення.

Реклама:

Передісторія: 

  • Ізраїль раніше повідомляв про 900 загиблих солдатів і цивільних осіб, а палестинська влада повідомила про 700 загиблих в Газі і на Західному березі річки Йордан.
  • Також ізраїльська армія повідомляла, що щонайменше 123 солдати загинули внаслідок нападу ХАМАСу.

Що передувало: 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ІзраїльжертвивійнаСектор Гази
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден звернеться до нації з приводу війни в Україні та Ізраїлі

оновленоРосія вдарила по Миколаївщині: загинуло двоє людей

Тисячі українських біженців у Британії можуть втратити дах над головою

фотоСупутник показав, як виглядає аеродром Бердянська після ударів ЗСУ

У ВО "Свобода" розповіли, чим під час війни займається Тягнибок

Більшість опитаних роботодавців в Україні заявили про наміри підвищити зарплати в 2024 році

Усі новини...
Ізраїль
Ізраїль ліквідував міністра економіки ХАМАС – ЦАХАЛ
Путін уперше прокоментував палестино-ізраїльську війну та згадав Україну
ХАМАС намагається втягнути інші країни у війну – Сили оборони Ізраїлю
Останні новини
03:12
На окупованій Херсонщині росіяни проводять мобілізацію місцевих жителів – спротив
02:24
Байден звернеться до нації з приводу війни в Україні та Ізраїлі
01:50
Близько 300 учасників акцій за припинення вогню в Газі заарештовано в Капітолії – ЗМІ
01:14
У Миколаєвіі пролунали вибухи – Кім
00:58
оновленоУ низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики
00:45
оновленоПС: У трьох областях була повітряна тривога через ворожий дрон, працювала ППО
00:40
США запровадили нові санкції за сприяння військовим програмам Ірану
00:04
Італія відновлює контроль на кордоні зі Словенією
23:56
оновленоПовітряні сили повідомляли про загрозу БпЛА на півдні та півночі
23:48
оновленоРосія вдарила по Миколаївщині: загинуло двоє людей
Усі новини...
Реклама: