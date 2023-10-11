Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Шуфрич проиграл апелляцию: его оставили под стражей

Станислав ПогориловСреда, 11 октября 2023, 16:11
Шуфрич проиграл апелляцию: его оставили под стражей
Нестор Шуфрич, фото: Getty Images

Апелляционный суд 11 октября рассмотрел жалобу на меру пресечения народному депутату Нестору Шуфричу и оставил его под стражей.

Источник: "Суспільне"

Прямая речь судьи: "Оставить без изменений (меру пресечения - ред.). Поданные апелляционные жалобы адвокатов оставить без удовлетворения".

Реклама:

Детали: На время заседания суд разрешил Шуфричу сидеть рядом с адвокатами.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • 15 сентября стало известно, что Служба безопасности Украины пришла с обысками к народному депутату Нестору Шуфричу, избранному от запрещенной ныне пророссийской партии ОПЗЖ. У него обнаружили георгиевские ленты, медали и кители вооруженных сил РФ.
  • Также СБУ нашла документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей, датированный 2014 годом, за подписью лишенного ныне украинского гражданства экс-нардепа Виктора Медведчука и самого Шуфрича.
  • Тогда же суд избрал меру пресечения Шуфричу – содержание под стражей на два месяца без права внесения залога.

Темы: Шуфрич
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

Все новости...
Шуфрич
СМИ и ОО требуют назначить нового главу комитета свободы слова вместо уволенного Шуфрича
СБУ объясняет, что изъяла у Шуфрича ценные вещи, чтобы имущество не избежало ареста
Шуфрича сняли с должности главы комитета свободы слова: кто его заменит
Последние новости
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
12:22
В Днепре прогремели взрывы после предупреждения ВС о ракете - СМИ
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
Все новости...
Реклама: