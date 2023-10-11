Шуфрич проиграл апелляцию: его оставили под стражей
Среда, 11 октября 2023, 16:11
Апелляционный суд 11 октября рассмотрел жалобу на меру пресечения народному депутату Нестору Шуфричу и оставил его под стражей.
Источник: "Суспільне"
Прямая речь судьи: "Оставить без изменений (меру пресечения - ред.). Поданные апелляционные жалобы адвокатов оставить без удовлетворения".
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Детали: На время заседания суд разрешил Шуфричу сидеть рядом с адвокатами.
Что предшествовало:
ВИДЕО ДНЯ
- 15 сентября стало известно, что Служба безопасности Украины пришла с обысками к народному депутату Нестору Шуфричу, избранному от запрещенной ныне пророссийской партии ОПЗЖ. У него обнаружили георгиевские ленты, медали и кители вооруженных сил РФ.
- Также СБУ нашла документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей, датированный 2014 годом, за подписью лишенного ныне украинского гражданства экс-нардепа Виктора Медведчука и самого Шуфрича.
- Тогда же суд избрал меру пресечения Шуфричу – содержание под стражей на два месяца без права внесения залога.