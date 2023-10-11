Шуфрич проиграл апелляцию: его оставили под стражей

Апелляционный суд 11 октября рассмотрел жалобу на меру пресечения народному депутату Нестору Шуфричу и оставил его под стражей.

Источник: "Суспільне"

Прямая речь судьи: "Оставить без изменений (меру пресечения - ред.). Поданные апелляционные жалобы адвокатов оставить без удовлетворения".

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Детали: На время заседания суд разрешил Шуфричу сидеть рядом с адвокатами.

Что предшествовало:

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