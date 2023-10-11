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Росія підготувала все для відкритої мобілізації, але оголосити її не готова – ГУР

Софія Середа, Олександр ШумілінСереда, 11 жовтня 2023, 17:26
Росія підготувала все для відкритої мобілізації, але оголосити її не готова – ГУР
Фото: УП

У Росії все готове для оголошення відкритої мобілізації, але найближчим часом її не буде.

Джерело: представник ГУР, генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Уточнені всі списки можливих мобілізованих, це все переведено в електронний облік. Крім того значно посилені вимоги законодавства за ухиляння від військової служби, за дезертирство.

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Чи є необхідність (зараз у відкритій мобілізації – УП)? Мабуть, немає. Впливають вибори президента Росії, які відбудуться навесні наступного року. Тому що мобілізація – це складний процес: це – вплив на суспільно-політичну обстановку на території Росії і дуже потужний удар по її економіці (тому що призивається найбільш працездатне населення). Мабуть, все-таки Росія десь вроховує все це".

Деталі: Водночас, за словами Скібіцького, прихована мобілізація у Росії наразі продовжується, але "чисельність збройних сил РФ суттєво не збільшилася за цей період".

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Мета, яку зараз поставила перед собою Російська Федерація, – "перевести усіх мобілізованих, яких призвала до лав збройних сил РФ за цей період, на контрактну основу". 

Нагадаємо: 

  • 21 вересня у Міноборони Британії відзначили, що після року мобілізації армія РФ має труднощі через відсутність ротації.
  • 3 жовтня глава Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив, що необхідності в додатковій мобілізації у Росії немає, оскільки в армії нібито є необхідна кількість військовослужбовців для ведення війни проти України. 
  • За оцінкою розвідки Британії, Росія уникатиме оголошення мобілізації до виборів президента.

Теми: Росіярозвідка
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