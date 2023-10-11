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Россия подготовила все для открытой мобилизации, но объявить ее сейчас не готова – ГУР

София Середа, Александр ШумилинСреда, 11 октября 2023, 17:26
Россия подготовила все для открытой мобилизации, но объявить ее сейчас не готова – ГУР
Фото: УП

В России все готово для объявления открытой мобилизации, но в ближайшее время ее не будет.

Источник: представитель ГУР, генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Уточнены все списки возможных мобилизованных, это все переведено в электронный учет. Кроме того значительно ужесточены требования законодательства за уклонение от военной службы, за дезертирство.

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Есть ли необходимость (сейчас в открытой мобилизации – УП)? Пожалуй, нет. Влияют выборы президента России, которые состоятся весной следующего года. Потому что мобилизация - это сложный процесс: это - влияние на общественно-политическую обстановку на территории России и очень мощный удар по ее экономике (потому что призывается наиболее трудоспособное население). Видимо, все-таки Россия где-то скрывает все это".

Детали: В то же время, по словам Скибицкого, скрытая мобилизация в России пока продолжается, но "численность вооруженных сил РФ существенно не увеличилась за этот период".

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Цель, которую сейчас поставила перед собой Российская Федерация, - "перевести всех мобилизованных, которых призвала в ряды вооруженных сил РФ за этот период, на контрактную основу".

Напомним:

  • 21 сентября в Минобороны Великобритании отметили, что после года мобилизации армия РФ испытывает трудности из-за отсутствия ротации.
  • 3 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что необходимости в дополнительной мобилизации у России нет, поскольку в армии якобы есть необходимое количество военнослужащих для ведения войны против Украины.
  • По оценке разведки Британии, Россия будет избегать объявления мобилизации до выборов президента.

Темы: Росcияразведка
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