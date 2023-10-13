Возле Авдеевки очень горячо: продолжаются бои, россияне лезут, как тараканы, их очень много − начальник МВА

В городе Авдеевка Донецкой области четвертые сутки очень тяжелая ситуация: оккупанты усилили обстрелы, пытаются продвигаться вперед с помощью бронированной техники, но украинские воины держат свои позиции.

Источник: начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире марафона новостей

Прямая речь Барабаша: "Четвертые сутки продолжаются бои. Ожесточенные и действительно без перерыва. И стрелковые бои, и артиллерийские дуэли. (Оккупанты − ред.) бьют из всего, что у них есть. Активно работает (вражеская − ред.) авиация.

Реклама:

По Авдеевке − ночь очень горячая была. Несколько авиаракетных ударов было по самому городу. По позициям даже и не считали − их очень много − сотни обстрелов по позициям. Десятки за ночь по самому городу. Штурмы не прекращаются ни днем, ни ночью − (россияне − ред.) лезут, как тараканы, очень много.

Вчера очень много было применения бронированной техники, (оккупанты − ред.) шли колоннами. Очень много у них и техники, и личного состава, привозят свежак".

Детали: По словам Барабаша, оккупанты хотят взять Авдеевку в окружение − сосредоточены на ударах с флагов с севера и с юга. Но украинские воины "четвертые сутки стоят неизменно на своих позициях, уверен, что выдержат, потому что это не люди, это титаны".

ВИДЕО ДНЯ

Председатель МВА добавил, что оккупанты бьют не только по населенным пунктам, которые непосредственно на линии фронта, но и дальше − по более тыловым. В частности, этой ночью обстреливали села Очеретинской общины.

"За прошедшие сутки имеем подтвержденные: 1 погибший, 4 раненых и два человека под завалами гражданских, но можно сказать, что люди погибли под завалами, просто физически мы не видим тел", − заявил Барабаш.

Детали: Он сообщил, что сейчас очень затруднена логистика в Авдеевку. На период обострения власти прекратили поставки в город и гуманитарной помощи, и продуктов питания.

"Стараемся только обеспечивать эвакуацию. Если люди имеют желание и хотят уже ехать, то стараемся находить щели в этих обстрелах. Но в городе в принципе все есть − и продукты питания, и гигиена, и медицина. Есть в достаточном количестве и с резервом на несколько месяцев", − подытожил Барабаш.

Что было раньше: Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что силы обороны продолжают удерживать позиции в городе Авдеевка Донецкой области.

Знать больше: Россияне хотят "закрыть" Авдеевку в кольцо и отрезать дорогу снабжения - "омеговец" Майкл

Предыстория: