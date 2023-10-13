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Возле Авдеевки очень горячо: продолжаются бои, россияне лезут, как тараканы, их очень много − начальник МВА

Ирина БалачукПятница, 13 октября 2023, 08:07
Возле Авдеевки очень горячо: продолжаются бои, россияне лезут, как тараканы, их очень много − начальник МВА
Последствия российских ударов по Донецкой области. Фото Нацполиции

В городе Авдеевка Донецкой области четвертые сутки очень тяжелая ситуация: оккупанты усилили обстрелы, пытаются продвигаться вперед с помощью бронированной техники, но украинские воины держат свои позиции.

Источник: начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире марафона новостей

Прямая речь Барабаша: "Четвертые сутки продолжаются бои. Ожесточенные и действительно без перерыва. И стрелковые бои, и артиллерийские дуэли. (Оккупанты − ред.) бьют из всего, что у них есть. Активно работает (вражеская − ред.) авиация.

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По Авдеевке − ночь очень горячая была. Несколько авиаракетных ударов было по самому городу. По позициям даже и не считали − их очень много − сотни обстрелов по позициям. Десятки за ночь по самому городу. Штурмы не прекращаются ни днем, ни ночью − (россияне − ред.) лезут, как тараканы, очень много.

Вчера очень много было применения бронированной техники, (оккупанты − ред.) шли колоннами. Очень много у них и техники, и личного состава, привозят свежак".

Детали: По словам Барабаша, оккупанты хотят взять Авдеевку в окружение − сосредоточены на ударах с флагов с севера и с юга. Но украинские воины "четвертые сутки стоят неизменно на своих позициях, уверен, что выдержат, потому что это не люди, это титаны".

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Председатель МВА добавил, что оккупанты бьют не только по населенным пунктам, которые непосредственно на линии фронта, но и дальше − по более тыловым. В частности, этой ночью обстреливали села Очеретинской общины.

"За прошедшие сутки имеем подтвержденные: 1 погибший, 4 раненых и два человека под завалами гражданских, но можно сказать, что люди погибли под завалами, просто физически мы не видим тел", − заявил Барабаш.

Детали: Он сообщил, что сейчас очень затруднена логистика в Авдеевку. На период обострения власти прекратили поставки в город и гуманитарной помощи, и продуктов питания.

"Стараемся только обеспечивать эвакуацию. Если люди имеют желание и хотят уже ехать, то стараемся находить щели в этих обстрелах. Но в городе в принципе все есть − и продукты питания, и гигиена, и медицина. Есть в достаточном количестве и с резервом на несколько месяцев", − подытожил Барабаш.

Что было раньше: Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что силы обороны продолжают удерживать позиции в городе Авдеевка Донецкой области.

Знать больше: Россияне хотят "закрыть" Авдеевку в кольцо и отрезать дорогу снабжения - "омеговец" Майкл 

Предыстория:

Темы: АвдеевкаДонецкая областьвойна
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