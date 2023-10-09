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Удар по Грозі: ідентифіковано 49 загиблих, 5 людей вважаються зниклими без вісти

Станіслав ПогоріловПонеділок, 9 жовтня 2023, 12:42
Удар по Грозі: ідентифіковано 49 загиблих, 5 людей вважаються зниклими без вісти
НАСЛІДКИ УДАРУ ПО С. ГРОЗА В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ФОТО ПРОКУРАТУРИ

Станом на 9 жовтня криміналісти ідентифікували 49 громадян, які загинули під час ракетного удару росіян по селу Гроза Харківської області.

Джерело: очільник МВС Ігор Клименко у Telegram

Пряма мова: "4-та доба невпинної роботи криміналістів поліції Харківщини. Вже ідентифіковано 49 загиблих. Фахівці провели 168 ДНК-досліджень, ще 63 - в процесі".

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Деталі: За його словами, ще 5 осіб вважаються безвісти зниклими. "Колосальну роботу проводять слідчі, криміналісти, розшуковці та багато інших співробітників поліції", - додав він.

Передісторія

  • 5 жовтня росіяни вдарили по кафе-магазину у селі Гроза Куп’янського району Харківської області. Там тоді проходили поминки за померлим військовим.
  • Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що влучання було настільки точним, що є підозра, що удар навів хтось із місцевих мешканців.
  • Станом на ранок 6 жовтня відомо про 52 загиблих. Серед загиблих – вдова і син військового, за яким були поминки після його перепоховання в рідному селі. Син перепохованого був демобілізованим військовим, він загинув разом із дружиною.
  • Російські війська могли завдати удар по кафе в селі Гроза, думаючи, що там є українські військові, – однак там були лише цивільні люди, наголосили у прокуратурі Харківської області.
  • У Харківській області оголошено триденну жалобу 6-8 жовтня.

Знати більше: Внаслідок ракетного удару по Грозі загинуло молоде подружжя: що відомо про трагедію

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Теми: Харківська областьвійнажертвиракетний удар
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