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Путін пожалів палестинців і дорікнув Ізраїлю, що той захопив частину їхньої землі

Станіслав ПогоріловСереда, 11 жовтня 2023, 16:03
Путін пожалів палестинців і дорікнув Ізраїлю, що той захопив частину їхньої землі
Володимир Путін, фото: Getty Images

Президент країни-агресора Володимир Путін вважає, що "поселенська політика Ізраїлю" стала однією з причин війни в регіоні, а "палестинська проблема" сприймається як велика несправедливість кожним, хто сповідує іслам.

Джерело: російські пропагандисти "ТАСС", "РИА "Новости", які цитують Путіна під час енергетичного форуму

Пряма мова Путіна: "Палестинська проблема в серці кожної людини в цьому регіоні. Та я думаю, що в серці кожного, хто сповідує іслам, так життя склалося, це очевидні речі. І сприймається це все, що відбувається - не тільки зараз, а впродовж десятиліть - сприймається, як прояв несправедливості, зведеної в якийсь неймовірний ступінь".

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Деталі: За його словами, "поселенська політика" Ізраїлю є однією з причин війни. "Частина земель, які палестинці вважають і вважали завжди частиною споконвічно палестинських, зайнята Ізраїлем у різний час і в різний спосіб. Здебільшого, звісно, за допомогою військової сили", - вважає Путін.

Путін заявив, що під час створення Ізраїлю йшлося і про створення відразу суверенної Палестини, але цього так і не було зроблено. Натомість, каже він, США начебто намагалися підмінити вирішення політичних проблем "матеріальними подачками" Палестині.

Путін також заявив, що Росія виступає за створення палестинської держави. "Ми завжди виступали за виконання рішень Ради Безпеки ООН, маючи на увазі насамперед створення незалежної суверенної палестинської держави", - сказав Путін.

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Теми: ПутінІзраїльСектор Газивійна
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