Путін пожалів палестинців і дорікнув Ізраїлю, що той захопив частину їхньої землі
Президент країни-агресора Володимир Путін вважає, що "поселенська політика Ізраїлю" стала однією з причин війни в регіоні, а "палестинська проблема" сприймається як велика несправедливість кожним, хто сповідує іслам.
Джерело: російські пропагандисти "ТАСС", "РИА "Новости", які цитують Путіна під час енергетичного форуму
Пряма мова Путіна: "Палестинська проблема в серці кожної людини в цьому регіоні. Та я думаю, що в серці кожного, хто сповідує іслам, так життя склалося, це очевидні речі. І сприймається це все, що відбувається - не тільки зараз, а впродовж десятиліть - сприймається, як прояв несправедливості, зведеної в якийсь неймовірний ступінь".
Деталі: За його словами, "поселенська політика" Ізраїлю є однією з причин війни. "Частина земель, які палестинці вважають і вважали завжди частиною споконвічно палестинських, зайнята Ізраїлем у різний час і в різний спосіб. Здебільшого, звісно, за допомогою військової сили", - вважає Путін.
Путін заявив, що під час створення Ізраїлю йшлося і про створення відразу суверенної Палестини, але цього так і не було зроблено. Натомість, каже він, США начебто намагалися підмінити вирішення політичних проблем "матеріальними подачками" Палестині.
Путін також заявив, що Росія виступає за створення палестинської держави. "Ми завжди виступали за виконання рішень Ради Безпеки ООН, маючи на увазі насамперед створення незалежної суверенної палестинської держави", - сказав Путін.
Передісторія:
- 7 жовтня ХАМАС масовано атакував ракетами Ізраїль, у містах спалахнули пожежі. Станом на вечір 8 жовтня кількість загиблих в Ізраїлі внаслідок нападу ХАМАСу перевищила 700 осіб, понад 2200 дістали поранень.
- Авіація Ізраїлю в ніч на 9 жовтня продовжила наносити удари по Сектору Газа, щоб "знищити можливості терористичної групи ХАМАС". Повідомлялося, що військові бомбили не лише будинки командирів, а будинки усіх бойовиків. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що за ніч атакувала 500 об'єктів ХАМАС і Палестинського ісламського джихаду.
- ЦАХАЛ заявив, що Ізраїль "серйозно послабив можливості" палестинського бойового угруповання ХАМАС у результаті повітряних ударів по Газі, які тривали до ранку понеділка.
- Також повідомлялося, що Ізраїль повернув під контроль усі райони на кордоні біля Сектора Гази.
- Після цього ХАМАС заявив, що готовий до переговорів з Ізраїлем.
- Армія оборони Ізраїлю заявила, що за ніч 10 жовтня завдала ударів по понад 200 цілях у Секторі Гази.
- Ізраїльські військові заявили, що на території Ізраїлю знайшли близько 1500 тіл бойовиків ХАМАС після встановлення контролю над кордоном.
- Також ЗМІ повідомляли, що ЦАХАЛ вивозить з Європи сотні своїх військових для участі у війні.