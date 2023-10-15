Атакуя Авдеевку, россияне сталкиваются со значительными проблемами – ISW

Специалисты Института изучения войны (ISW) наблюдают за наступательными операциями российских оккупантов на Авдеевку и их наталкиванием на защиту Сил обороны.

Знать больше: Россияне хотят "закрыть" Авдеевку в кольцо и отрезать дорогу снабжения - "омеговец" Майкл

Источник: ISW

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Детали: Военные аналитики отмечают, что официальные лица США и Украины сообщили 12 и 13 октября, что они ожидали наступательных операций России вокруг Авдеевки и выразили уверенность в украинской обороне.

Кроме того, ISW наблюдает, что российские войска используют большее, чем обычно, количество бронетехники в текущих операциях.

Между тем, по наблюдению специалистов, российское информационное пространство остается разделенным относительно перспектив российских успехов под Авдеевкой и текущих возможностей Украины.

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Геолокационные данные, опубликованные 13 октября, указывают на то, что российские войска незначительно продвинулись к северу от Авдеевки.

Геолокационные данные за 14 октября указывают на то, что российские войска также продвинулись на юг от Авдеевки.

Также российские источники утверждали 13 и 14 октября, что украинские оборонительные укрепления представляют значительное препятствие для российского продвижения вокруг Авдеевки.

Россияне указывали и на то, что российские проблемы с медицинским обеспечением тоже препятствуют российскому продвижению в районе Авдеевки.

В то же время отдельные российские так называемые "военкоры" продолжали восхвалять российские наступательные усилия 13 и 14 октября и повторяли желаемый для Кремля нарратив о том, что украинское контрнаступление закончилось.

По наблюдению аналитиков, украинские силы продолжили контрнаступательные операции на востоке и юге Украины 14 октября и продвинулись на запад от Донецка.

Ключевые выводы ISW за 14 октября: