Атакуя Авдеевку, россияне сталкиваются со значительными проблемами – ISW
Специалисты Института изучения войны (ISW) наблюдают за наступательными операциями российских оккупантов на Авдеевку и их наталкиванием на защиту Сил обороны.
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Источник: ISW
Детали: Военные аналитики отмечают, что официальные лица США и Украины сообщили 12 и 13 октября, что они ожидали наступательных операций России вокруг Авдеевки и выразили уверенность в украинской обороне.
Кроме того, ISW наблюдает, что российские войска используют большее, чем обычно, количество бронетехники в текущих операциях.
Между тем, по наблюдению специалистов, российское информационное пространство остается разделенным относительно перспектив российских успехов под Авдеевкой и текущих возможностей Украины.
Геолокационные данные, опубликованные 13 октября, указывают на то, что российские войска незначительно продвинулись к северу от Авдеевки.
Геолокационные данные за 14 октября указывают на то, что российские войска также продвинулись на юг от Авдеевки.
Также российские источники утверждали 13 и 14 октября, что украинские оборонительные укрепления представляют значительное препятствие для российского продвижения вокруг Авдеевки.
Россияне указывали и на то, что российские проблемы с медицинским обеспечением тоже препятствуют российскому продвижению в районе Авдеевки.
В то же время отдельные российские так называемые "военкоры" продолжали восхвалять российские наступательные усилия 13 и 14 октября и повторяли желаемый для Кремля нарратив о том, что украинское контрнаступление закончилось.
По наблюдению аналитиков, украинские силы продолжили контрнаступательные операции на востоке и юге Украины 14 октября и продвинулись на запад от Донецка.
Ключевые выводы ISW за 14 октября:
- Официальные лица США и Украины сообщили 12 и 13 октября, что они ожидают наступательных операций России вокруг Авдеевки и выразили уверенность в обороноспособности Украины.
- Российское информационное пространство остается разделенным относительно перспектив российских успехов под Авдеевкой и текущих возможностей Украины.
- Украинские войска продолжили контрнаступательные операции на востоке и юге Украины 14 октября и продвинулись на запад от Донецка.
- Российский Черноморский флот сохранит часть кораблей на своей главной военно-морской базе в Севастополе на фоне украинских ударов по российским судам, поскольку основной сухой док ВМФ России на Черном море находится в Севастополе.
- Армения ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда 14 октября, что обязывает ее арестовать российского диктатора Владимира Путина.
- Как сообщается, украинские военные на следующей неделе начнут учения на истребителях F-16 в США.
- Российские войска проводили наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, под Бахмутом, вдоль линии Авдеевка-Донецк, в приграничной зоне между западной частью Донецкой и восточной частью Запорожской областей, а также в западной части Запорожской области и продвинулись вперед на некоторых направлениях.
- Родственники российских мобилизованных мужчин и завербованных пленных продолжают жаловаться на то, что Министерство обороны РФ и российское военное командование жестоко обращаются с военнослужащими на передовой - особенно на линии Купянск-Сватово.
- Российские чиновники и оккупационные власти продолжают вводить программы патронажа между субъектами РФ и оккупированными территориями с целью интеграции оккупированных территорий в состав России.