Ізраїль відновив водопостачання до Сектора Гази – ЗМІ
Ізраїль відновив водопостачання до Сектора Гази, яке було припинене після терористичного нападу ХАМАС на Ізраїль минулої суботи.
Джерело: The Times of Israel із посиланням на високопоставленого ізраїльського чиновника
Деталі: Чиновник підтвердив, що Єрусалим відновив водопостачання до Сектора Гази.
Раніше про таке рішення повідомив радник з національної безпеки США Джейк Салліван, який повідомив CNN, що ізраїльські колеги поінформували його про це.
Американський законодавець повідомив The Times of Israel у суботу з посиланням на високопоставленого ізраїльського чиновника, що Єрусалим дозволить ввезення продовольства, води і медикаментів до Сектора Гази після введення облоги анклаву, в той час як Ізраїль, схоже, готується до наземної операції зі знищення ХАМАСу.
Американський законодавець уточнив, що Ізраїль не взяв на себе зобов'язання дозволити постачання електроенергії і палива до Сектора Гази, на які, за його словами, не поширюються ті ж правила, що і на закони збройного конфлікту.
Разом з тим, Сполучені Штати заявили, що побоюються ескалації війни між Ізраїлем і ХАМАС і перспективи прямого втручання Ірану.
Виступаючи на телеканалі CBS, радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив про можливість виникнення нового фронту бойових дій на ізраїльсько-ліванському кордоні.
"Ми не можемо виключати, що Іран вирішить якось безпосередньо втрутитися в конфлікт. Ми повинні бути готові до всіх можливих непередбачених обставин", - сказав він.
Передісторія:
- 9 жовтня стало відомо, що бойовики ХАМАСу захопили у заручники понад 100 людей, зокрема високопосадовців, та ще 30 ізраїльтян полонили бойовики палестинського угруповання "Ісламський джихад".
- Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що віддав наказ про повну блокаду: "Газа перебуватиме в повній блокаді. Не буде ні електрики, ні продовольства, ні палива. Ми боремося з варварськими (терористами) і відповідатимемо відповідним чином".
- 11 жовтня у Секторі Гази відключили електроенергію, оскільки на електростанції закінчується паливо.
- 12 жовтня міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що країна не постачатиме воду, електрику та паливо в Сектор Гази, поки бойовики не звільнять ізраїльських заручників.