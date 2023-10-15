Ізраїль відновив водопостачання до Сектора Гази – ЗМІ

Ізраїль відновив водопостачання до Сектора Гази, яке було припинене після терористичного нападу ХАМАС на Ізраїль минулої суботи.

Джерело: The Times of Israel із посиланням на високопоставленого ізраїльського чиновника

Деталі: Чиновник підтвердив, що Єрусалим відновив водопостачання до Сектора Гази.

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Раніше про таке рішення повідомив радник з національної безпеки США Джейк Салліван, який повідомив CNN, що ізраїльські колеги поінформували його про це.

Американський законодавець повідомив The Times of Israel у суботу з посиланням на високопоставленого ізраїльського чиновника, що Єрусалим дозволить ввезення продовольства, води і медикаментів до Сектора Гази після введення облоги анклаву, в той час як Ізраїль, схоже, готується до наземної операції зі знищення ХАМАСу.

Американський законодавець уточнив, що Ізраїль не взяв на себе зобов'язання дозволити постачання електроенергії і палива до Сектора Гази, на які, за його словами, не поширюються ті ж правила, що і на закони збройного конфлікту.

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Разом з тим, Сполучені Штати заявили, що побоюються ескалації війни між Ізраїлем і ХАМАС і перспективи прямого втручання Ірану.

Виступаючи на телеканалі CBS, радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив про можливість виникнення нового фронту бойових дій на ізраїльсько-ліванському кордоні.

"Ми не можемо виключати, що Іран вирішить якось безпосередньо втрутитися в конфлікт. Ми повинні бути готові до всіх можливих непередбачених обставин", - сказав він.

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