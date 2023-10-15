Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Израиль возобновил водоснабжение в Сектор Газы – СМИ

Катерина ТищенкоВоскресенье, 15 октября 2023, 17:45
Израиль возобновил водоснабжение в Сектор Газы – СМИ
дым после ударов Израиля по Сектору Газы 15 октября, фото: Anadolu via Getty Images

Израиль возобновил водоснабжение в Сектор Газы, которое было прекращено после террористического нападения ХАМАС на Израиль в минувшую субботу.

Источник: The Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника

Детали: Чиновник подтвердил, что Иерусалим возобновил водоснабжение в Сектор Газы.

Реклама:

Ранее о таком решении сообщил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, который сказал CNN, что израильские коллеги проинформировали его об этом.

Американский законодатель сообщил The Times of Israel в субботу со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника, что Иерусалим разрешит ввоз продовольствия, воды и медикаментов в Сектор Газы после введения осады анклава, в то время как Израиль, похоже, готовится к наземной операции по уничтожению ХАМАСа.

Американский законодатель уточнил, что Израиль не взял на себя обязательства разрешить поставки электроэнергии и топлива в Сектор Газы, на которые, по его словам, не распространяются те же правила, что и на законы вооруженного конфликта.

ВИДЕО ДНЯ

Вместе с тем, Соединенные Штаты заявили, что опасаются эскалации войны между Израилем и ХАМАС и перспективы прямого вмешательства Ирана.

Выступая на телеканале CBS, советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил о возможности возникновения нового фронта боевых действий на израильско-ливанской границе.

"Мы не можем исключать, что Иран решит как-то напрямую вмешаться в конфликт. Мы должны быть готовы ко всем возможным непредвиденным обстоятельствам", - сказал он.

Предыстория:

  • 9 октября стало известно, что боевики ХАМАСа захватили в заложники более 100 человек, в том числе высокопоставленных чиновников, и еще 30 израильтян пленили боевики палестинской группировки "Исламский джихад".
  • Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что отдал приказ о полной блокаде: "Газа будет находиться в полной блокаде. Не будет ни электричества, ни продовольствия, ни топлива. Мы боремся с варварскими (террористами) и будем отвечать соответствующим образом".
  • 11 октября в Секторе Газы отключили электроэнергию, поскольку на электростанции заканчивается топливо.
  • 13 октября министр энергетики Израиля Исраэль Кац заявил, что страна не будет поставлять воду, электричество и топливо в Сектор Газы, пока боевики не освободят израильских заложников

Темы: ИзраильСектор Газа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоРазоблачена крупная схема уклонения от мобилизации: задействованы 9 военкоматов

Макрон приехал в Казахстан и похвалил Токаева за отказ быть "вассалом" - Россия обеспокоена

Группа республиканцев поставила условия Байдену для дальнейшей поддержки Украины

инфографика Самой большой проблемой, кроме войны, украинцы считают коррупцию − КМИС

фотоИз-за новых обстоятельств по Дубинскому ГБР и СБУ проводят 7 обысков

обновлено от 09:53, фотоВраг ударил по центру Херсона: погибла работница МВА, двое раненых

Все новости...
Израиль
Байден будет просить Конгресс о более $2 млрд для Украины и Израиля
Нападение ХАМАС положило конец отношениям Нетаньяху и Путина - WSJ
ХАМАС заявляет о более 2300 погибших палестинцев за неделю
Последние новости
15:25
Во власти подготовили законопроект, сколько лет сохранять статус внутренне перемещенным лицам
15:18
аудиоДубинский инструктирует: ГБР обнародовало аудио по делу об организации незаконного выезда
15:02
В Киеве запретили ездить со скоростью выше 50 км/ч до апреля
14:49
Киевлянину грозит до 2 лет тюрьмы за домашнее насилие над братом
14:41
Уровень заполненности хранилищ газа в Украине превысил 16 миллиардов кубометров
14:40
Россияне снова хотят захватить Купянск, но стратегических успехов не имеют - Сырский
14:36
Северная Корея передала России миллион артиллерийских снарядов – Южная Корея
14:33
Экс-заместителя Черновецкого Кильчицкую обвиняют в мошенничестве с недвижимостью в Крыму
14:28
фото, видеоРазоблачена крупная схема уклонения от мобилизации: задействованы 9 военкоматов
14:25
Вход в мечеть Айя-София в Стамбуле станет платным для иностранцев
Все новости...
Реклама: