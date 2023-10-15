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Израиль возобновил водоснабжение в Сектор Газы – СМИ

Катерина ТищенкоВоскресенье, 15 октября 2023, 17:45
Израиль возобновил водоснабжение в Сектор Газы – СМИ
дым после ударов Израиля по Сектору Газы 15 октября, фото: Anadolu via Getty Images

Израиль возобновил водоснабжение в Сектор Газы, которое было прекращено после террористического нападения ХАМАС на Израиль в минувшую субботу.

Источник: The Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника

Детали: Чиновник подтвердил, что Иерусалим возобновил водоснабжение в Сектор Газы.

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Ранее о таком решении сообщил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, который сказал CNN, что израильские коллеги проинформировали его об этом.

Американский законодатель сообщил The Times of Israel в субботу со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника, что Иерусалим разрешит ввоз продовольствия, воды и медикаментов в Сектор Газы после введения осады анклава, в то время как Израиль, похоже, готовится к наземной операции по уничтожению ХАМАСа.

Американский законодатель уточнил, что Израиль не взял на себя обязательства разрешить поставки электроэнергии и топлива в Сектор Газы, на которые, по его словам, не распространяются те же правила, что и на законы вооруженного конфликта.

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Вместе с тем, Соединенные Штаты заявили, что опасаются эскалации войны между Израилем и ХАМАС и перспективы прямого вмешательства Ирана.

Выступая на телеканале CBS, советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил о возможности возникновения нового фронта боевых действий на израильско-ливанской границе.

"Мы не можем исключать, что Иран решит как-то напрямую вмешаться в конфликт. Мы должны быть готовы ко всем возможным непредвиденным обстоятельствам", - сказал он.

Предыстория:

  • 9 октября стало известно, что боевики ХАМАСа захватили в заложники более 100 человек, в том числе высокопоставленных чиновников, и еще 30 израильтян пленили боевики палестинской группировки "Исламский джихад".
  • Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что отдал приказ о полной блокаде: "Газа будет находиться в полной блокаде. Не будет ни электричества, ни продовольствия, ни топлива. Мы боремся с варварскими (террористами) и будем отвечать соответствующим образом".
  • 11 октября в Секторе Газы отключили электроэнергию, поскольку на электростанции заканчивается топливо.
  • 13 октября министр энергетики Израиля Исраэль Кац заявил, что страна не будет поставлять воду, электричество и топливо в Сектор Газы, пока боевики не освободят израильских заложников

Темы: ИзраильСектор Газа
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