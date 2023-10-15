Израиль возобновил водоснабжение в Сектор Газы – СМИ

Израиль возобновил водоснабжение в Сектор Газы, которое было прекращено после террористического нападения ХАМАС на Израиль в минувшую субботу.

Источник: The Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника

Детали: Чиновник подтвердил, что Иерусалим возобновил водоснабжение в Сектор Газы.

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Ранее о таком решении сообщил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, который сказал CNN, что израильские коллеги проинформировали его об этом.

Американский законодатель сообщил The Times of Israel в субботу со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника, что Иерусалим разрешит ввоз продовольствия, воды и медикаментов в Сектор Газы после введения осады анклава, в то время как Израиль, похоже, готовится к наземной операции по уничтожению ХАМАСа.

Американский законодатель уточнил, что Израиль не взял на себя обязательства разрешить поставки электроэнергии и топлива в Сектор Газы, на которые, по его словам, не распространяются те же правила, что и на законы вооруженного конфликта.

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Вместе с тем, Соединенные Штаты заявили, что опасаются эскалации войны между Израилем и ХАМАС и перспективы прямого вмешательства Ирана.

Выступая на телеканале CBS, советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил о возможности возникновения нового фронта боевых действий на израильско-ливанской границе.

"Мы не можем исключать, что Иран решит как-то напрямую вмешаться в конфликт. Мы должны быть готовы ко всем возможным непредвиденным обстоятельствам", - сказал он.

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