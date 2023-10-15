Блінкен: Пропускний пункт "Рафах" між Єгиптом і Сектором Гази буде відкритий
Державний секретар США Ентоні Блінкен пообіцяв після зустрічі з президентом Єгипту Абдель Фаттахом ас-Сісі, що контрольно-пропускний пункт "Рафах" між Сектором Гази і Єгиптом "буде відкритий".
Джерело: Блінкен, якого цитує CNN
Пряма мова: "Рафах буде відкритий… Разом з ООН, Єгиптом, Ізраїлем та іншими сторонами ми створюємо механізм, за допомогою якого зможемо доставити допомогу людям, які її потребують".
Деталі: При цьому Блінкен заявив, що, хоча США підтримують право Ізраїлю на самозахист, він сподівається, що Ізраїль відповість "таким чином, щоб підтвердити спільні цінності, які ми маємо щодо людського життя і людської гідності, вживаючи всіх можливих заходів обережності, щоб уникнути заподіяння шкоди цивільному населенню".
CNN зазначає, що Ізраїль закрив два прикордонні переходи з Сектором Гази і ввів "повну облогу" території, заблокувавши постачання палива, електроенергії та води. Це зробило контрольно-пропускний пункт "Рафах" єдиним життєздатним виходом для вивезення людей з анклаву і ввезення товарів до нього.
Офіційні особи з кількох країн беруть участь у переговорах про те, коли і в якому обсязі можна буде відкрити КПВВ. Він був закритий протягом більшої частини минулого тижня: ані жителі Гази, ні іноземні громадяни не можуть його перетнути.
Палестинський прикордонник повідомив CNN, що Єгипет заблокував ворота переходу бетонними плитами. Єгипет спростував повідомлення про закриття своєї частини переходу і заявив, що сторона Гази була пошкоджена в результаті неодноразових ізраїльських авіаударів. Тонни гуманітарних вантажів для жителів Сектора Гази накопичуються на єгипетському боці кордону.
Передісторія:
- У суботу ЗМІ повідомляли, що Сполучені Штати, Ізраїль та Єгипет досягли домовленості щодо того, аби іноземні громадяни у Секторі Гази могли залишити регіон. Домовленість передбачала, що іноземні громадяни, яких ескалація застала на території Сектору Гази, зможуть виїхати звідти до Єгипту через пункт пропуску "Рафах" у другій половині дня суботи.
- Омбудсмен Дмитро Лубінець прибув до Каїру, щоб допомогти налаштувати механізм евакуації громадян України з Сектора Гази. За його даними, термінової евакуації з Сектора Гази потребують 243 українці.
- Лубінець розповів, що МЗС Ізраїлю в суботу за дві години до запланованої евакуації українців та інших іноземців із Сектору Гази з незрозумілих причин відкликало такий дозвіл.
- Президент Володимир Зеленський у неділю ввечері заявив, що в Секторі Гази перебувають майже 260 українців, дипломати працюють разом із партнерами задля їхньої евакуації.