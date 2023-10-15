Блінкен: Пропускний пункт "Рафах" між Єгиптом і Сектором Гази буде відкритий

Державний секретар США Ентоні Блінкен пообіцяв після зустрічі з президентом Єгипту Абдель Фаттахом ас-Сісі, що контрольно-пропускний пункт "Рафах" між Сектором Гази і Єгиптом "буде відкритий".

Джерело: Блінкен, якого цитує CNN

Пряма мова: "Рафах буде відкритий… Разом з ООН, Єгиптом, Ізраїлем та іншими сторонами ми створюємо механізм, за допомогою якого зможемо доставити допомогу людям, які її потребують".

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Деталі: При цьому Блінкен заявив, що, хоча США підтримують право Ізраїлю на самозахист, він сподівається, що Ізраїль відповість "таким чином, щоб підтвердити спільні цінності, які ми маємо щодо людського життя і людської гідності, вживаючи всіх можливих заходів обережності, щоб уникнути заподіяння шкоди цивільному населенню".

CNN зазначає, що Ізраїль закрив два прикордонні переходи з Сектором Гази і ввів "повну облогу" території, заблокувавши постачання палива, електроенергії та води. Це зробило контрольно-пропускний пункт "Рафах" єдиним життєздатним виходом для вивезення людей з анклаву і ввезення товарів до нього.

Офіційні особи з кількох країн беруть участь у переговорах про те, коли і в якому обсязі можна буде відкрити КПВВ. Він був закритий протягом більшої частини минулого тижня: ані жителі Гази, ні іноземні громадяни не можуть його перетнути.

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Палестинський прикордонник повідомив CNN, що Єгипет заблокував ворота переходу бетонними плитами. Єгипет спростував повідомлення про закриття своєї частини переходу і заявив, що сторона Гази була пошкоджена в результаті неодноразових ізраїльських авіаударів. Тонни гуманітарних вантажів для жителів Сектора Гази накопичуються на єгипетському боці кордону.

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