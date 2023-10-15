Блинкен: Пропускной пункт "Рафах" между Египтом и Сектором Газы будет открыт

Государственный секретарь США Энтони Блинкен пообещал после встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, что контрольно-пропускной пункт "Рафах" между Сектором Газы и Египтом "будет открыт".

Источник: Блинкен, которого цитирует CNN

Прямая речь: "Рафах будет открыт... Вместе с ООН, Египтом, Израилем и другими сторонами мы создаём механизм, с помощью которого сможем доставить помощь людям, которые в ней нуждаются".

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Детали: При этом Блинкен заявил, что, хотя США поддерживают право Израиля на самозащиту, он надеется, что Израиль ответит "таким образом, чтобы подтвердить общие ценности, которые мы имеем в отношении человеческой жизни и человеческого достоинства, принимая все возможные меры предосторожности, чтобы избежать причинения вреда гражданскому населению".

CNN отмечает, что Израиль закрыл два пограничных перехода с Сектором Газы и ввел "полную осаду" территории, заблокировав поставки топлива, электроэнергии и воды. Это сделало контрольно-пропускной пункт "Рафах" единственным жизнеспособным выходом для вывоза людей из анклава и ввоза товаров в него.

Официальные лица из нескольких стран участвуют в переговорах о том, когда и в каком объеме можно будет открыть КПВВ. Он был закрыт в течение большей части прошлой недели: ни жители Газы, ни иностранные граждане не могут его пересечь.

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Палестинский пограничник сообщил CNN, что Египет заблокировал ворота перехода бетонными плитами. Египет опроверг сообщения о закрытии своей части перехода и заявил, что сторона Газы была повреждена в результате неоднократных израильских авиаударов. Тонны гуманитарных грузов для жителей Сектора Газы накапливаются на египетской стороне границы.

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