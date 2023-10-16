Путін і росіяни змінили риторику про наступ своїх вояк на Авдіївку – аналітики

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) помітили, що росіяни, зокрема і їхній диктатор Володимир Путін, змінили риторику щодо наступу окупантів на Авдіївку і "зменшують очікування" з приводу просування загарбників.

Джерело: ISW

Деталі: Експерти зазначають, що президент Росії Володимир Путін, можливо, намагається зменшити очікування значного просування російських військ навколо Авдіївки в Донецькій області.

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В інтерв'ю російському державному телебаченню Путін заявив, що російські війська ведуть "активну оборону" на Авдіївському, Куп'янському та Запорізькому напрямках.

На думку фахівців, характеристика Путіним російських наступальних операцій під Авдіївкою як "активної оборони", а не "активних бойових дій" може бути спробою зменшити очікування значного російського просування.

"Російські війська навряд чи здійснять значні прориви або відріжуть українські сили в населеному пункті в найближчій перспективі, а потенційні масштабні просування, ймовірно, вимагатимуть значного і тривалого залучення особового складу та матеріальних засобів", – ідеться у звіті.

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За даними ISW, російський інформаційний простір в цілому також стримує свій початковий оптимізм щодо перспектив російських наступальних операцій навколо Авдіївки.

В огляді зазначається, що російські війська продовжили наступальні операції, спрямовані на оточення Авдіївки 15 жовтня, але поки що не досягли подальших успіхів на тлі ймовірного зниження темпів російських операцій у цьому районі.

Як українські військові спостерігачі, так і російські джерела заявили, що російські війська не досягли бажаного спішного прориву і зіткнулися з великими втратами і, ймовірно, повільнішим, ніж очікувалося, темпом просування.

Однак російські війська, ймовірно, продовжуватимуть наступальні операції у такому зниженому темпі у найближчій перспективі і залишатимуться загрозою для українських сил у цьому районі, хоча навряд чи зможуть досягти вирішального прориву або оточення Авдіївки.

Аналітики вказують і на те, що зниження темпів російських наступальних операцій може бути результатом тимчасового пристосування до тактичної обстановки, і загарбники можуть активізувати свої спроби оточити Авдіївку в найближчі дні.

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Ключові висновки ISW за 15 жовтня: