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Путін і росіяни змінили риторику про наступ своїх вояк на Авдіївку – аналітики

Ольга Глущенко Понеділок, 16 жовтня 2023, 03:58
Путін і росіяни змінили риторику про наступ своїх вояк на Авдіївку – аналітики
путін, фото рбк

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) помітили, що росіяни, зокрема і їхній диктатор Володимир Путін, змінили риторику щодо наступу окупантів на Авдіївку і "зменшують очікування" з приводу просування загарбників.

Джерело: ISW

Деталі: Експерти зазначають, що президент Росії Володимир Путін, можливо, намагається зменшити очікування значного просування російських військ навколо Авдіївки в Донецькій області.

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В інтерв'ю російському державному телебаченню Путін заявив, що російські війська ведуть "активну оборону" на Авдіївському, Куп'янському та Запорізькому напрямках.

На думку фахівців, характеристика Путіним російських наступальних операцій під Авдіївкою як "активної оборони", а не "активних бойових дій" може бути спробою зменшити очікування значного російського просування.

"Російські війська навряд чи здійснять значні прориви або відріжуть українські сили в населеному пункті в найближчій перспективі, а потенційні масштабні просування, ймовірно, вимагатимуть значного і тривалого залучення особового складу та матеріальних засобів", – ідеться у звіті.

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За даними ISW, російський інформаційний простір в цілому також стримує свій початковий оптимізм щодо перспектив російських наступальних операцій навколо Авдіївки.

В огляді зазначається, що російські війська продовжили наступальні операції, спрямовані на оточення Авдіївки 15 жовтня, але поки що не досягли подальших успіхів на тлі ймовірного зниження темпів російських операцій у цьому районі.

Як українські військові спостерігачі, так і російські джерела заявили, що російські війська не досягли бажаного спішного прориву і зіткнулися з великими втратами і, ймовірно, повільнішим, ніж очікувалося, темпом просування.

Однак російські війська, ймовірно, продовжуватимуть наступальні операції у такому зниженому темпі у найближчій перспективі і залишатимуться загрозою для українських сил у цьому районі, хоча навряд чи зможуть досягти вирішального прориву або оточення Авдіївки.

Аналітики вказують і на те, що зниження темпів російських наступальних операцій може бути результатом тимчасового пристосування до тактичної обстановки, і загарбники можуть активізувати свої спроби оточити Авдіївку в найближчі дні.

Знати більше: Наступ на Авдіївку, Зеленський на "Рамштайні" та уроки Ізраїлю – головне про війну за тиждень

Ключові висновки ISW за 15 жовтня:

  • Путін, можливо, намагається зменшити очікування значного просування російських військ навколо Авдіївки в Донецькій області.
  • Російський інформаційний простір також стримує свій початковий оптимізм щодо перспектив російських наступальних операцій навколо Авдіївки.
  • Російські війська продовжили наступальні операції, спрямовані на оточення Авдіївки 15 жовтня, але поки що не змогли досягти подальших успіхів на тлі ймовірного зниження темпів російських операцій у цьому районі.
  • Російські війська, ймовірно, продовжуватимуть наступальні операції з таким же уповільненим темпом у найближчій перспективі і залишатимуться загрозою для українських сил у цьому районі, хоча навряд чи зможуть досягти вирішального прориву або оточення Авдіївки.
  • Українські війська продовжили наступальні операції під Бахмутом і на заході Запорізької області 15 жовтня і дещо просунулися на південь від Бахмута.
  • Російські війська 15 жовтня проводили наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, під Бахмутом, на лінії Авдіївка-Донецьк, у прикордонній зоні Донецької та Запорізької областей, а також на заході Запорізької області, дещо просунувшись уперед на окремих напрямках.
  • РПЦ направляє до Криму священика, пов'язаного з Кремлем, що, ймовірно, є частиною подальших зусиль Росії з переслідування релігійних громад в окупованій Україні.

Теми: ПутінРосіявійнаАвдіївка
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