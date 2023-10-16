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Ізраїль відмовив Зеленському у візиті: не на часі - ЗМІ

Станіслав ПогоріловПонеділок, 16 жовтня 2023, 15:46
Ізраїль відмовив Зеленському у візиті: не на часі - ЗМІ
Володимир Зеленський, фото: Getty Images

Ізраїль відповів відмовою на запит Офісу президента щодо прохання дати згоду на офіційний візит Володимира Зеленського до країни після нападу з боку ісламістського угруповання ХАМАС.

Джерело: The Times of Israel з посиланням на івритомовні ЗМІ

Деталі: Повідомляється, що ізраїльська сторона мотивувала відмову тим, що зараз візит Зеленського "не на часі".

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Нагадаємо: 11 жовтня портал Axios із посиланням на співрозмовників в українській та ізраїльській владі повідомив, що Офіс президента України надіслав запит до ізраїльської сторони з проханням дати згоду на офіційний візит Володимира Зеленського.

Очікувалось, що візит українського президента мав на меті виявити солідарність із Ізраїлем, який 7 жовтня зазнав нападу з боку ісламістського угруповання ХАМАС.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • ХАМАС атакував Ізраїль 7 жовтня і взяв заручників.
  • У відповідь ізраїльська армія намагається знищити інфраструктуру ісламістського угрповання на теритії Сектора Гази.
  • Влада Ізраїлю заявляла, що це буде довга війна.
  • Вранці 16 жовтня ЗМІ повідомили, що Єгипет, Ізраїль і США домовилися про тимчасове припинення вогню з 09:00 в південній частині Гази, де розташований пропускний пункт Рафах, однак в ізраїлського прем'єра спростували цю інформацію.

Теми: ЗеленськийІзраїльвійна
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