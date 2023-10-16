Израиль отказал Зеленскому в визите: не ко времени - СМИ
Израиль ответил отказом на запрос Офиса президента по просьбе дать согласие на официальный визит Владимира Зеленского в страну после нападения со стороны исламистской группировки ХАМАС.
Источник: The Times of Israel со ссылкой на ивритоязычные СМИ
Детали: Сообщается, что израильская сторона мотивировала отказ тем, что сейчас визит Зеленского "не ко времени".
Напомним: 11 октября портал Axios со ссылкой на собеседников в украинской и израильской власти сообщил, что Офис президента Украины направил запрос израильской стороне с просьбой дать согласие на официальный визит Владимира Зеленского.
Ожидалось, что визит украинского президента имел целью проявить солидарность с Израилем, который 7 октября подвергся нападению со стороны исламистской группировки ХАМАС.
Предыстория:
- ХАМАС атаковал Израиль 7 октября и взял заложников.
- В ответ израильская армия пытается уничтожить инфраструктуру исламистской группировки на территории Сектора Газа.
- Власти Израиля заявляли, что это будет долгая война.
- Утром 16 октября СМИ сообщили, что Египет, Израиль и США договорились о временном прекращении огня с 09:00 в южной части Газы, где расположен пропускной пункт Рафах, однако у израильского премьера опровергли эту информацию.