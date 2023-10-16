Під час візиту президента країни-агресора Володимира Путіна до Китаю, переговори з китайським лідером Сі Цзіньпіном 18 жовтня пройдуть у двох форматах.

Джерело: пропагандисти "РИА Новости" з посиланням на помічника президента Росії Юрія Ушакова

Деталі: За словами Ушакова, спочатку Путін та Сі Цзіньпін спілкуватимуться у розширеному складі, а згодом – у вузькому, у форматі робочого сніданку.

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"Не виключено, що лідери поспілкуються і тет-а-тет навіть поза рамками цього вузького складу", - сказав Ушаков.

Він додав, що від Росії до Китаю поїде представницька делегація вищих держслужбовців і бізнесменів.

Під час візиту до Китаю Путін виступить у рамках форуму "Один пояс - один шлях", де просуватиме ідею так званої "Великої Євразії".

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