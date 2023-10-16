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Путін та Сі у середу зустрінуться у двох форматах

Станіслав ПогоріловПонеділок, 16 жовтня 2023, 18:01
Путін та Сі у середу зустрінуться у двох форматах
Сі Цзіньпін, Володимир Путін, фото: Getty Images

Під час візиту президента країни-агресора Володимира Путіна до Китаю, переговори з китайським лідером Сі Цзіньпіном 18 жовтня пройдуть у двох форматах.

Джерело: пропагандисти "РИА Новости" з посиланням на помічника президента Росії Юрія Ушакова

Деталі: За словами Ушакова, спочатку Путін та Сі Цзіньпін спілкуватимуться у розширеному складі, а згодом – у вузькому, у форматі робочого сніданку.

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"Не виключено, що лідери поспілкуються і тет-а-тет навіть поза рамками цього вузького складу", - сказав Ушаков.

Він додав, що від Росії до Китаю поїде представницька делегація вищих держслужбовців і бізнесменів.

Під час візиту до Китаю Путін виступить у рамках форуму "Один пояс - один шлях", де просуватиме ідею так званої "Великої Євразії".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Глава Китаю Сі Цзіньпін літав до Москви й зустрічався з президентом Росії Володимиром Путіним у Кремлі 20 березня 2023 року. 
  • 17 березня 2023 року Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду видала ордер на арешт Володимира Путіна у зв'язку з депортацією дітей з окупованих Росією територій України. 
  • Проте російський диктатор майже нікуди не їздить, аби його не арештували за кордоном, адже країни-члени Міжнародного кримінального суду зобов’язані затримати і передати Путіна до суду.
  • Китай не підписав Римський статут, який регулює діяльність Міжнародного кримінального суду. Це означає, що на його територію не поширюється юрисдикція суду.

Теми: ПутінСі ЦзіньпінКитайРосія
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