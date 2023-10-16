Во время визита президента страны-агрессора Владимира Путина в Китай, переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином 18 октября пройдут в двух форматах.

Источник: пропагандисты "РИА Новости" со ссылкой на помощника президента России Юрия Ушакова

Детали: По словам Ушакова, сначала Путин и Си Цзиньпин будут общаться в расширенном составе, а затем - в узком, в формате рабочего завтрака.

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"Не исключено, что лидеры пообщаются и тет-а-тет даже вне рамок этого узкого состава", - сказал Ушаков.

Он добавил, что от России в Китай поедет представительная делегация высших госслужащих и бизнесменов.

Во время визита в Китай Путин выступит в рамках форума "Один пояс - один путь", где будет продвигать идею так называемой "Великой Евразии".

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