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Путин и Си в среду встретятся в двух форматах

Станислав ПогориловПонедельник, 16 октября 2023, 18:01
Путин и Си в среду встретятся в двух форматах
Си Цзиньпин, Владимир Путин, фото: Getty Images

Во время визита президента страны-агрессора Владимира Путина в Китай, переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином 18 октября пройдут в двух форматах.

Источник: пропагандисты "РИА Новости" со ссылкой на помощника президента России Юрия Ушакова

Детали: По словам Ушакова, сначала Путин и Си Цзиньпин будут общаться в расширенном составе, а затем - в узком, в формате рабочего завтрака.

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"Не исключено, что лидеры пообщаются и тет-а-тет даже вне рамок этого узкого состава", - сказал Ушаков.

Он добавил, что от России в Китай поедет представительная делегация высших госслужащих и бизнесменов.

Во время визита в Китай Путин выступит в рамках форума "Один пояс - один путь", где будет продвигать идею так называемой "Великой Евразии".

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Предыстория:

  • Глава Китая Си Цзиньпин летал в Москву и встречался с президентом России Владимиром Путиным в Кремле 20 марта 2023 года.
  • 17 марта 2023 года Палата досудебного производства II Международного уголовного суда выдала ордер на арест Владимира Путина в связи с депортацией детей с оккупированных Россией территорий Украины.
  • Однако российский диктатор почти никуда не ездит, чтобы его не арестовали за рубежом, ведь страны-члены Международного уголовного суда обязаны задержать и передать Путина в суд.
  • Китай не подписал Римский устав, который регулирует деятельность Международного уголовного суда. Это означает, что на его территорию не распространяется юрисдикция суда.

Темы: ПутинСи ЦзиньпинКитайРосcия
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