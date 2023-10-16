Путин и Си в среду встретятся в двух форматах
Понедельник, 16 октября 2023, 18:01
Во время визита президента страны-агрессора Владимира Путина в Китай, переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином 18 октября пройдут в двух форматах.
Источник: пропагандисты "РИА Новости" со ссылкой на помощника президента России Юрия Ушакова
Детали: По словам Ушакова, сначала Путин и Си Цзиньпин будут общаться в расширенном составе, а затем - в узком, в формате рабочего завтрака.
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"Не исключено, что лидеры пообщаются и тет-а-тет даже вне рамок этого узкого состава", - сказал Ушаков.
Он добавил, что от России в Китай поедет представительная делегация высших госслужащих и бизнесменов.
Во время визита в Китай Путин выступит в рамках форума "Один пояс - один путь", где будет продвигать идею так называемой "Великой Евразии".
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Предыстория:
- Глава Китая Си Цзиньпин летал в Москву и встречался с президентом России Владимиром Путиным в Кремле 20 марта 2023 года.
- 17 марта 2023 года Палата досудебного производства II Международного уголовного суда выдала ордер на арест Владимира Путина в связи с депортацией детей с оккупированных Россией территорий Украины.
- Однако российский диктатор почти никуда не ездит, чтобы его не арестовали за рубежом, ведь страны-члены Международного уголовного суда обязаны задержать и передать Путина в суд.
- Китай не подписал Римский устав, который регулирует деятельность Международного уголовного суда. Это означает, что на его территорию не распространяется юрисдикция суда.