ISW проаналізував, які нові загрози для Росії створять надані Україні ATACMS

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували, які наслідки для росіян матиме можливість України використовувати далекобійні ракети ATACMS – становитиме загрозу для авіації РФ та ворожих складів боєприпасів у тилу.

Джерело: ISW

Деталі: У звіті йдеться про те, що Україна вперше застосувала надані США ракети великої дальності ATACMS для удару по російських цілях на своїх окупованих територіях 17 жовтня.

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The Wall Street Journal та інші західні ЗМІ підтвердили 17 жовтня, що США "таємно" надали Україні ракети ATACMS з дальністю дії 165 км протягом останніх днів, і повідомили, що українські війська вже використовували ракети ATACMS для завдання ударів по аеродромах в окупованих Бердянську Запорізької області та Луганську, окупованих Росією.

Президент України Володимир Зеленський також заявив у зверненні 17 жовтня, що ATACMS "добре себе зарекомендували", але прямо не підтвердив їх використання під час цих ударів.

Аналітики зазначають: ймовірно, США передали системи ATACMS таємно, щоб забезпечити українським силам оперативну несподіванку, і загальний шок у російському інформаційному просторі свідчить про те, що Україна досягла бажаного ефекту.

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Також вони додають, що вірогідне розосередження російських літаків на аеродромах по всій окупованій Україні і переміщення авіаційних засобів далі від лінії фронту, швидше за все, порушить підтримку російською авіацією оборонних зусиль і локальних наступальних операцій.

Перебазування літаків на аеродроми, розташованих далі в тилу може вплинути на час простою російської авіації, необхідний для підтримки операцій.

Це, припускають експерти, буде особливо непросто для російських вертольотів, які тривалий час діяли на відносно невеликих ділянках фронту, щоб послабити наступаючі механізовані сили України на початку контрнаступу в червні і липні 2023 року. Розпорошення авіаційних засобів на більшій кількості аеродромів також, ймовірно, створить для Повітряно-космічних сил Росії більші проблеми з координацією і підтримкою операцій.

Поява ракет великої дальності також становить значну загрозу для російських складів боєприпасів у тилових районах і, ймовірно, змусить російське командування обирати між укріпленням існуючих складів і подальшим розосередженням складів по всій території окупованої України.

Ключові висновки ISW за 17 жовтня: