ISW проанализировал, какие новые угрозы России создадут предоставленные Украине ATACMS

Специалисты Института изучения войны (ISW) проанализировали, какие последствия для россиян будет иметь возможность Украины использовать дальнобойные ракеты ATACMS - будет представлять угрозу для авиации РФ и вражеских складов боеприпасов в тылу.

Источник: ISW

Детали: В отчете говорится о том, что Украина впервые применила предоставленные США ракеты большой дальности ATACMS для удара по российским целям на своих оккупированных территориях 17 октября.

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The Wall Street Journal и другие западные СМИ подтвердили 17 октября, что США "тайно" предоставили Украине ракеты ATACMS с дальностью действия 165 км в течение последних дней, и сообщили, что украинские войска уже использовали ракеты ATACMS для нанесения ударов по аэродромам в оккупированных Бердянске Запорожской области и Луганске, оккупированных Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил в обращении 17 октября, что ATACMS "хорошо себя зарекомендовали", но прямо не подтвердил их использование во время этих ударов.

Аналитики отмечают: вероятно, США передали системы ATACMS тайно, чтобы обеспечить украинским силам оперативную неожиданность, и общий шок в российском информационном пространстве свидетельствует о том, что Украина достигла желаемого эффекта.

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Также они добавляют, что вероятное рассредоточение российских самолетов на аэродромах по всей оккупированной Украине и перемещение авиационных средств дальше от линии фронта, скорее всего, нарушит поддержку российской авиацией оборонительных усилий и локальных наступательных операций.

Перебазирование самолетов на аэродромы, расположенных дальше в тылу может повлиять на время простоя российской авиации, необходимое для поддержки операций.

Это, предполагают эксперты, будет особенно непросто для российских вертолетов, которые длительное время действовали на относительно небольших участках фронта, чтобы ослабить наступающие механизированные силы Украины в начале контрнаступления в июне и июле 2023 года. Распыление авиационных средств на большем количестве аэродромов также, вероятно, создаст для Воздушно-космических сил России большие проблемы с координацией и поддержкой операций.

Появление ракет большой дальности также представляет значительную угрозу для российских складов боеприпасов в тыловых районах и, вероятно, заставит российское командование выбирать между укреплением существующих складов и дальнейшим рассредоточением складов по всей территории оккупированной Украины.

Ключевые выводы ISW за 17 октября: