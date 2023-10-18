США збирають інформацію про ракетну атаку на лікарню в Газі
Середа, 18 жовтня 2023, 06:24
Президент США Джо Байден доручив своїй команді зібрати інформацію про ракетний удар по лікарні в Газі.
Джерело: Байден у мережі Х
Пряма мова: "Я обурений і глибоко засмучений вибухом у лікарні Аль-Ахлі в Газі та жахливими людськими жертвами.
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Одразу після того, як я почув цю новину, я поговорив з королем Йорданії Абдаллою II і прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньяху і доручив моїй команді національної безпеки продовжувати збирати інформацію про те, що саме сталося".
Деталі: Байден зазначив, що США "однозначно виступають за захист цивільного життя під час конфлікту".
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Бойовики ХАМАС заявили, що Ізраїль вдарив по лікарні аль-Ахлі Араб у Секторі Газа, де ймовірно загинули сотні людей, водночас армія Ізраїлю ЦАХАЛ повідомляє, що вибух стався через невдалий запуск ракети зі сторони Палестини.
- Йорданія скасувала запланований на середу саміт президента США Джо Байдена і лідерів Йорданії, Єгипту та Палестинської автономії після того, як в результаті вибуху в лікарні в Газі загинули сотні людей.
- Президент США Джо Байден відклав візит до Йорданії, де мав зустрітися з королем цієї країни, главою Палестинської автономії та лідером Єгипту.