Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США збирають інформацію про ракетну атаку на лікарню в Газі

Ольга Глущенко Середа, 18 жовтня 2023, 06:24
США збирають інформацію про ракетну атаку на лікарню в Газі
лікарня в Газі після ракетного удару, фото: Getty Images

Президент США Джо Байден доручив своїй команді зібрати інформацію про ракетний удар по лікарні в Газі.

Джерело: Байден у мережі Х

Пряма мова: "Я обурений і глибоко засмучений вибухом у лікарні Аль-Ахлі в Газі та жахливими людськими жертвами.

Реклама:

Одразу після того, як я почув цю новину, я поговорив з королем Йорданії Абдаллою II і прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньяху і доручив моїй команді національної безпеки продовжувати збирати інформацію про те, що саме сталося".

Деталі: Байден зазначив, що США "однозначно виступають за захист цивільного життя під час конфлікту".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Бойовики ХАМАС заявили, що Ізраїль вдарив по лікарні аль-Ахлі Араб у Секторі Газа, де ймовірно загинули сотні людей, водночас армія Ізраїлю ЦАХАЛ повідомляє, що вибух стався через невдалий запуск ракети зі сторони Палестини.
  • Йорданія скасувала запланований на середу саміт президента США Джо Байдена і лідерів Йорданії, Єгипту та Палестинської автономії після того, як в результаті вибуху в лікарні в Газі загинули сотні людей.
  • Президент США Джо Байден відклав візит до Йорданії, де мав зустрітися з королем цієї країни, главою Палестинської автономії та лідером Єгипту.

Теми: СШАСектор ГазиІзраїльБайден
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США заявили про "підвищений ризик" поширення конфлікту на Близькому Сході

відеоНафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ атакували 2 дрони СБУ – джерело

Прикордонники збили російський літак біля Авдіївки

Транзит російського газу Україною припиниться після 2024 року

Президент Ірану: Ізраїль перейшов червоні лінії

відеоНапередодні бою з Усиком Ф'юрі ледь не програв ексчемпіону UFC

Усі новини...
США
Противник допомоги Україні поки не зміг стати спікером Палати представників США
Байден планує просити у Конгресу $100 млрд допомоги Україні та Ізраїлю – ЗМІ
Білий дім офіційно підтвердив надання Україні ATACMS
Останні новини
19:09
Росіяни вели безуспішні штурмові дії на кількох напрямках – Генштаб
19:03
На Мальті обговорили проведення установчого Глобального саміту миру
18:46
США заявили про "підвищений ризик" поширення конфлікту на Близькому Сході
18:31
У РФ пригрозили конфіскувати активи ЄС, якщо заморожені кошти передадуть Україні
18:18
відеоУ російській Республіці Комі горять резервуари з нафтою
18:08
відеоНафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ атакували 2 дрони СБУ – джерело
17:53
В Україні вже створено 70 індустріальних парків – Шмигаль
17:45
Росіяни атакували Херсон з артилерії, є постраждалі
17:29
Греція думає створити морський гуманітарний коридор для Гази – ЗМІ
17:24
Умєров із Наєвим обговорили готовність дати відсіч ворогам із півночі
Усі новини...
Реклама: