США собирают информацию о ракетной атаке на больницу в Газе

больница в Газе после ракетного удара, фото: Getty Images

Президент США Джо Байден поручил своей команде собрать информацию о ракетном ударе по больнице в Газе.

Источник: Байден в сети Х

Прямая речь: "Я возмущен и глубоко огорчен взрывом в больнице Аль-Ахли в Газе и ужасными человеческими жертвами.

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Сразу после того, как я услышал эту новость, я поговорил с королем Иордании Абдаллой II и премьер-министром Израиля Нетаньяху и поручил моей команде национальной безопасности продолжать собирать информацию о том, что именно произошло".

Детали: Байден отметил, что США "однозначно выступают за защиту гражданской жизни во время конфликта".

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