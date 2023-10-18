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США собирают информацию о ракетной атаке на больницу в Газе

Ольга ГлущенкоСреда, 18 октября 2023, 06:24
США собирают информацию о ракетной атаке на больницу в Газе
больница в Газе после ракетного удара, фото: Getty Images

Президент США Джо Байден поручил своей команде собрать информацию о ракетном ударе по больнице в Газе.

Источник: Байден в сети Х

Прямая речь: "Я возмущен и глубоко огорчен взрывом в больнице Аль-Ахли в Газе и ужасными человеческими жертвами.

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Сразу после того, как я услышал эту новость, я поговорил с королем Иордании Абдаллой II и премьер-министром Израиля Нетаньяху и поручил моей команде национальной безопасности продолжать собирать информацию о том, что именно произошло".

Детали: Байден отметил, что США "однозначно выступают за защиту гражданской жизни во время конфликта".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Боевики ХАМАС заявили, что Израиль ударил по больнице аль-Ахли Араб в Секторе Газа, где, вероятно, погибли сотни человек, в то же время армия Израиля ЦАХАЛ сообщает, что взрыв произошел из-за неудачного запуска ракеты со стороны Палестины.
  • Иордания отменила запланированный на среду саммит президента США Джо Байдена и лидеров Иордании, Египта и Палестинской автономии после того, как в результате взрыва в больнице в Газе погибли сотни людей.
  • Президент США Джо Байден отложил визит в Иорданию, где должен был встретиться с королем этой страны, главой Палестинской автономии и лидером Египта.

Темы: СШАСектор ГазаИзраильБайден
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