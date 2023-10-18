США передали Україні близько 20 ракет ATACMS – NYT

ATACMS під час навчань у 2017 році, фото Міністерства оборони Південної Кореї

США відправили Україні близько 20 ракет ATACMS. Одна з умов надання – невикористання їх для атак на територію Росії.

Джерело: The New York Times із посиланням на двох західних посадовців, американського посадовця

Дослівно NYT: "Після численних повідомлень про те, що було прийнято рішення про постачання зброї, її доставка здійснювалася в таємниці через побоювання, що вона може бути атакована Росією під час ввезення в країну. Крім того, Україна хотіла спробувати застати росіян зненацька.

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Два західних чиновника заявили, що США відправили близько 20 ракет в Україну".

Деталі: За словами обізнаного американського посадовця, у вівторок Україна застосувала ракети ATACMS, щоб завдати удару по двох авіабазах на окупованій території.

Ракети ATACMS, надані українцям, за словами офіційних осіб, є касетним боєприпасом, який розкидає 950 маленьких бомб, здатних завдати шкоди на великій території. Зброя такого типу заборонена міжнародною угодою, яку Сполучені Штати не підписали.

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Дослівно NYT: "Наразі незрозуміло, наскільки ця ракетна система змінить ситуацію на полі бою; інша зброя, надана Заходом, в тому числі танки, забезпечила лише незначну перевагу у війні, яка затягнулася на довгі місяці. А версія ракети, надіслана Сполученими Штатами, остання велика система, яку Україна хотіла отримати від США, має обмежений радіус дії.

Водночас офіційні особи заявили, що її достатньо, щоб досягти майже всіх основних баз, які Росія використовувала для повітряної підтримки і постачання своїх військ в Україні.

Однією з умов, поставлених перед українцями, є те, що ATACMS не можуть бути використані для нападу на російську територію, сказав один з чиновників".

Що передувало: