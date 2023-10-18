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США передали Украине около 20 ракет ATACMS – NYT

Татьяна ЛозовенкоСреда, 18 октября 2023, 10:46
США передали Украине около 20 ракет ATACMS – NYT
ATACMS во время учений в 2017 году, фото Министерства обороны Южной Кореи

США отправили Украине около 20 ракет ATACMS. Одно из условий предоставления – неиспользование их для атак на территорию России.

Источник: The New York Times со ссылкой на двух западных чиновников, американского чиновника

Дословно NYT: "После многочисленных сообщений о том, что было принято решение о поставках оружия, его доставка осуществлялась в тайне из-за опасений, что оно может быть атаковано Россией при ввозе в страну. Кроме того, Украина хотела попытаться застать россиян врасплох. 

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Два западных чиновника заявили, что США отправили около 20 ракет в Украину".

Детали: По словам осведомленного американского чиновника, во вторник Украина применила ракеты ATACMS, чтобы нанести удар по двум авиабазам на оккупированной территории. 

Ракеты ATACMS, присланные украинцам, по словам официальных лиц, являются кассетным боеприпасом, который разбрасывает 950 маленьких бомб, способных нанести ущерб на большой территории. Оружие такого типа запрещено международным соглашением, которое Соединенные Штаты не подписали.

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Дословно NYT: "Пока непонятно, насколько эта ракетная система изменит ситуацию на поле боя; другое оружие, предоставленное Западом, в том числе танки, обеспечило лишь незначительное преимущество в войне, которая затянулась на долгие месяцы. А версия ракеты, присланная Соединенными Штатами, последняя большая система, которую Украина хотела получить от США, имеет ограниченный радиус действия.

В то же время официальные лица заявили, что ее достаточно, чтобы достичь почти всех основных баз, которые Россия использовала для воздушной поддержки и снабжения своих войск в Украине. 

Одним из условий, поставленных перед украинцами, является то, что ATACMS не могут быть использованы для нападения на российскую территорию, сказал один из чиновников".

Что предшествовало:

  • Американское издание The Wall Street Journal сообщило, что в течение последних нескольких дней США тайно отправили в Украину "небольшое количество" дальнобойных ракет ATACMS, и Силы обороны Украины уже использовали их для ударов по двум аэродромам в оккупированных Россией Луганске и Бердянске.
  • Президент Владимир Зеленский, после удара по аэродромам на оккупированных территориях, поблагодарил Соединенные Штаты и заявил, что дальнобойные "атакамсы себя показали".

Темы: помощь УкраинеоружиеATACMSСША
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