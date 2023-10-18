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У Криму оштрафували чоловіків за пісню "Доброго вечора, ми з України"

Тетяна ОлійникСереда, 18 жовтня 2023, 20:40
У Криму оштрафували чоловіків за пісню Доброго вечора, ми з України
ФОТО: UNITED24

У Криму двом чоловікам призначили штрафи за публічне прослуховування пісні "Доброго вечора, ми з України".

Джерело: російський правозахисний медіа проєкт ОВД-Інфо, Медуза

Деталі: Підвладний РФ Ленінський районний суд Криму призначив Ленуру Халілову та Дмитру Камишанцеву штраф у розмірі 40 тисяч рублів кожному за статтею про "дискредитацію російської армії".

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На думку суду, так Халілов та Камишанцев "висловлювали незгоду з проведенням СВО". Чоловіки визнали провину.

Передісторія:

  • У серпні 2022 року у Криму заарештували на 10 діб діджея, який увімкнув пісню "Дике поле" українського репера YARMAK у кафе
  • Так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов у вересні 2022 року заявляв, що за проукраїнський рух буде посилена кримінальна відповідальність.
  • У серпні 2023 року у Криму оштрафували трьох дівчат та змусили співати про Путіна через танці під Сердючку.

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Теми: Кримокупація
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