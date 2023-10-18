У Криму оштрафували чоловіків за пісню "Доброго вечора, ми з України"
Середа, 18 жовтня 2023, 20:40
У Криму двом чоловікам призначили штрафи за публічне прослуховування пісні "Доброго вечора, ми з України".
Джерело: російський правозахисний медіа проєкт ОВД-Інфо, Медуза
Деталі: Підвладний РФ Ленінський районний суд Криму призначив Ленуру Халілову та Дмитру Камишанцеву штраф у розмірі 40 тисяч рублів кожному за статтею про "дискредитацію російської армії".
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На думку суду, так Халілов та Камишанцев "висловлювали незгоду з проведенням СВО". Чоловіки визнали провину.
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