Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Крыму оштрафовали мужчин за песню "Доброго вечора, ми с Украины"

Татьяна ОлейникСреда, 18 октября 2023, 20:40
В Крыму оштрафовали мужчин за песню Доброго вечора, ми с Украины
ФОТО: UNITED24

В Крыму двоим мужчинам назначили штрафы за публичное прослушивание песни "Доброго вечора, ми с Украины"

Источник: российский правозащитный медиа-проект ОВД-Инфо, Медуза

Детали: Подвладний РФ Ленинский районный суд Крыма назначил Ленуру Халилову и Дмитрию Камышанцеву штраф в размере 40 тысяч рублей каждому по статье о "дискредитации российской армии".

Реклама:

По мнению суда, Халилов и Камышанцев "выражали несогласие с проведением СВО". Мужчины признали вину.

Предыстория:

  • В августе 2022 года в Крыму арестовали на 10 суток диджея, который включил песню "Дикое поле" украинского рэпера YARMAK в кафе
  • Так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов в сентябре 2022 года заявлял, что за проукраинское движение будет усилена уголовная ответственность.
  • В августе 2023 года в Крыму оштрафовали трех девушек и заставили петь о Путине из-за танцев под Сердючку.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Крымоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

Все новости...
Крым
В Севастополе сообщили о взрывах в районе складов оружия РФ
Политика зачистки. Как ордынская Россия захватывает территории
Оккупанты заявили, что возле Крыма якобы сбили 8 БПЛА
Последние новости
14:18
Основатель правящей партии Грузии Иванишвили заявил, что возвращается в политику
14:03
фотоБойцы НГУ сбили крылатую ракету из стрелкового оружия во время массированной атаки в пятницу
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
Все новости...
Реклама: