В Крыму оштрафовали мужчин за песню "Доброго вечора, ми с Украины"

В Крыму двоим мужчинам назначили штрафы за публичное прослушивание песни "Доброго вечора, ми с Украины"

Источник: российский правозащитный медиа-проект ОВД-Инфо, Медуза

Детали: Подвладний РФ Ленинский районный суд Крыма назначил Ленуру Халилову и Дмитрию Камышанцеву штраф в размере 40 тысяч рублей каждому по статье о "дискредитации российской армии".

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По мнению суда, Халилов и Камышанцев "выражали несогласие с проведением СВО". Мужчины признали вину.

Предыстория:

В августе 2022 года в Крыму арестовали на 10 суток диджея, который включил песню "Дикое поле" украинского рэпера YARMAK в кафе

Так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов в сентябре 2022 года заявлял, что за проукраинское движение будет усилена уголовная ответственность.

В августе 2023 года в Крыму оштрафовали трех девушек и заставили петь о Путине из-за танцев под Сердючку.